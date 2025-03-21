Загадочная табличка в отеле поставила гостя в тупик

Пользователь Reddit с ником SerendipitouslySane поделился забавной находкой из одного отеля. Мужчина опубликовал фотографию, на которой вместо привычного номера комнаты 420 была прикреплена табличка с надписью «419+1», сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: @mildlyinteresting / Reddit

Пост сразу вызвал оживленную дискуссию среди пользователей. Многие признались, что сразу поняли, в чем дело. Оказывается, цифра «420» давно стала культовой среди представителей определенной субкультуры, связанной с употреблением запрещенных веществ. Знак с этим номером нередко становится объектом кражи — туристы увозят его с собой на память или ради шутки.

«Как человек, который живет на улице с номером 69, я понимаю», — пошутил один из комментаторов. Другие отметили: «Таблички с номером 420 всегда исчезают», и добавили: «Это даже круче, чем просто 420. Кстати, куда делся оригинальный знак? Спрашиваю для друга».

Один из пользователей, скрывающийся под ником Jay_Stone, рассказал, что подобные ситуации случаются не только в отелях. По его словам, на одной из автомагистралей в штате Колорадо долгое время стоял знак, обозначающий 420-й километр. Однако он постоянно становился «добычей» охотников за необычными сувенирами. В итоге дорожные службы сначала попытались обыграть ситуацию и заменили знак на «419.99», но и его вскоре украли. По признанию Jay_Stone, власти просто сдались и отказались от идеи устанавливать там какой-либо знак.

Откуда же взялась эта странная тяга к числу 420? Оно давно является кодовым обозначением времени — 4:20 — когда представители субкультуры употребляют запрещенные вещества. Это выражение появилось в Северной Америке, а затем распространилось по всему миру. Теперь «420» стало чем-то вроде культурного маркера, вызывающего улыбки и шутки у тех, кто знает, что оно означает.