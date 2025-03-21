В Краснодарском крае на горящей нефтебазе прогремел взрыв

В Кавказском районе Краснодарского края на территории горящей нефтебазы произошёл взрыв. В результате инцидента пострадали двое пожарных, сообщает Lada.kz со ссылкой на региональный оперативный штаб в Telegram-канале .

Фото: Varit Soponpis/Keystone Press Agency/Global Look Press

«В процессе тушения произошло разгерметизация резервуара с нефтепродуктами, что привело к взрыву и выбросу горящей нефти за пределы емкости. В итоге огонь охватил ещё один резервуар», — уточнили в штабе.

Площадь возгорания увеличилась до 10 тысяч квадратных метров. В данный момент пламя распространилось на два резервуара, запорную арматуру, нефтепродукты в обваловании и территорию вокруг.

Пострадавшие пожарные получили лёгкие ожоги и отравление продуктами горения, их доставили в больницу.

В ликвидации пожара задействованы 456 человек и 181 единица техники.

Пожар начался в ночь на 19 марта после того, как в небе над Краснодарским краем были сбиты несколько беспилотников Вооружённых сил Украины. Их обломки упали на территорию нефтебазы возле станицы Кавказской, что и стало причиной возгорания.