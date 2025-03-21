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21.03.2025, 09:37

Почему женщины в Индии ходят в туалет только 1 раз в день?

Новости Мира 0 1 568

Индия — страна ярких контрастов, где современность соседствует с древними традициями, а передовые технологии существуют бок о бок с вековыми предрассудками. Если в крупных мегаполисах можно заметить стремление к европейскому образу жизни и определённый уровень комфорта, то уже на окраинах городов, не говоря о деревнях, открывается совсем иная, суровая реальность, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com

Одной из серьёзных проблем, о которой редко говорят вслух, остаётся вопрос санитарии — особенно остро он стоит для женщин. Несмотря на экономический рост и стремление к инновациям, в ряде регионов Индии до сих пор отсутствуют нормальные условия для удовлетворения элементарных потребностей.

Местные власти строят общественные туалеты, которыми пользуется вся улица. При этом зачастую не предусмотрено ни деление по полу, ни элементарная гигиена. Для женщин это становится серьёзной угрозой не только физическому, но и психологическому здоровью.

В результате женщины вынуждены искать иные способы. Обычно они собираются небольшими группами и отправляются в поле или безлюдные места ранним утром — примерно в 4 часа, когда вероятность столкнуться с мужчинами минимальна.

Однако даже в это время они не чувствуют себя в безопасности. Мужчины, заметив женщин, движущихся в определённом направлении, начинают их высмеивать, свистеть и отпускать унизительные комментарии, отлично понимая, зачем те идут в поле.

Пойти одной — значит подвергнуть себя опасности. Нередки случаи, когда женщин подкарауливают и нападают мужчины, пользуясь их уязвимостью и отсутствием свидетелей.

Такая ситуация вынуждает женщин сводить к минимуму походы в туалет. Чтобы реже сталкиваться с этой проблемой, они сокращают потребление воды, что неизбежно сказывается на здоровье — возникает обезвоживание, ухудшается состояние кожи, почек, общее самочувствие.

Проблема остаётся нерешённой годами, и для многих женщин это становится символом того, как далеко ещё Индии до равенства и реального благополучия для всех слоёв населения.

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