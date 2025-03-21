Клубника оказалась полезнее, чем мы думали

Регулярное употребление клубники способно не только радовать вкусом, но и оказывать заметное положительное влияние на здоровье. К такому выводу пришли ученые из Государственного университета Сан-Диего. Их исследование опубликовано в авторитетном научном журнале Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

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В рамках эксперимента ученые наблюдали за группой добровольцев старше 65 лет, имеющих избыточный вес. Участников разделили на две группы: одной ежедневно давали напиток с высокой концентрацией активных веществ, содержащихся в клубнике, вторая получала плацебо. На протяжении восьми недель специалисты отслеживали когнитивные способности испытуемых, а также проводили анализ крови.

Результаты оказались весьма впечатляющими. У людей, регулярно употреблявших клубничный напиток, улучшились показатели краткосрочной памяти и скорости обработки информации. Кроме того, у них снизился уровень окислительного стресса — одного из главных факторов старения клеток организма. Не менее важным оказалось и небольшое, но стабильное снижение систолического артериального давления, что снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Авторы исследования подчеркивают: клубника богата антиоксидантами и другими полезными веществами, которые помогают организму справляться с возрастными изменениями и поддерживать здоровье мозга. По их мнению, включение клубники в рацион может стать простым и приятным способом продлить активное долголетие и сохранить хорошую память.