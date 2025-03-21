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21.03.2025, 12:20

Лариса Долина прошла психиатрическую экспертизу: неожиданный вердикт

Новости Мира 0 999

Стали известны итоги психиатрического обследования народной артистки России Ларисы Долиной. Как сообщает Telegram-канал Mash, экспертиза была проведена в рамках расследования уголовного дела, связанного с продажей недвижимости певицы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Согласно заключению специалистов, на момент сделки Долина находилась в состоянии психической неустойчивости. В частности, отмечается, что артистка испытывала сильное эмоциональное напряжение, часто плакала и испытывала тревогу, что помешало ей в полной мере осознавать последствия своих действий. Тем не менее, в день оформления сделки Долина сумела выйти на сцену — сначала перед студентами университета, а затем с концертной программой в Кремле.

Напомним, речь идет о продаже квартиры Ларисы Долиной в центре Москвы за 112 миллионов рублей. По версии следствия, сделка прошла при участии мошенников, которым впоследствии и были переведены деньги.

На гражданском процессе представители певицы не ходатайствовали о проведении судебно-психиатрической экспертизы для подтверждения этого заключения.

Адвокаты артистки также подчеркивают, что покупательница недвижимости Полина Лурье не потребовала у Долиной медицинскую справку из психоневрологического диспансера, что могло бы предотвратить сомнительную сделку.

В случае признания сделки недействительной Лариса Долина будет обязана вернуть Лурье всю сумму — 112 миллионов рублей, даже несмотря на то, что средства достались мошенникам.

Отметим, что квартира была продана в августе 2024 года. После этого Долина обратилась в суд, требуя признать сделку недействительной. В рамках расследования была арестована курьер Анжела Цырульникова, которая передала преступникам часть полученных средств. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, однако сама Цырульникова заявляет, что не знала о том, что участвует в афере, и считает себя такой же пострадавшей.

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