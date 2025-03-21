В России продают «Запорожец» без пробега, простоявший в гараже 45 лет

В России выставлен на продажу уникальный ЗАЗ-968 «Запорожец» с минимальным пробегом — всего 100 километров. Автомобиль всё это время — более четырёх десятилетий — простоял в гараже, сообщает «Российская газета», передает Lada.kz

Фото: пресс-служба ЗАЗ

Судя по фотографиям, это модель ЗАЗ-968М, легко узнаваемая по характерным деталям: фарам с чёрной резиновой окантовкой и выпуклой передней панели.

Несмотря на хранение в сухом помещении, время дало о себе знать — хромированные элементы бампера заметно потускнели. Зато салон сохранился практически в заводском состоянии. Интересно, что в нём установлены сиденья от ВАЗ-2101, а остальные детали интерьера и кузова выглядят как новые.

Под капотом этого раритета — 1,2-литровый V4 мощностью 41 лошадиную силу, произведённый МеМЗ, в паре с четырёхступенчатой механической коробкой передач.

ЗАЗ-968М стал усовершенствованной версией модели ЗАЗ-966 и выпускался с 1970 по 1979 годы.

Стоимость практически музейного экспоната составляет 1,7 миллиона рублей.