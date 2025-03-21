Единственная дочь Абдулова дала первое интервью об отце

18-летняя дочь народного артиста РСФСР Александра Абдулова, Евгения, впервые откровенно рассказала о своей жизни и о том, как влияет на нее известная фамилия, передает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: @abdulova_zhenya

В интервью порталу Woman.ru девушка сообщила, что известное имя не столько помогает, сколько создает дополнительное давление и вызывает опасения по поводу предвзятого отношения со стороны окружающих.

«Это точно не билет в успешное будущее. Иногда трудно понять, чего ты стоишь сам по себе, как профессионал и как творческая личность. Я часто боюсь, что меня будут оценивать не за мои заслуги, а через призму фамилии», — поделилась Евгения.

Сейчас девушка учится во ВГИКе на факультете режиссуры, пробует себя в съемках и сценарном мастерстве, мечтая однажды привнести что-то новое в российское кино.

В беседе она также вспомнила любимые фильмы с участием своего отца. Среди них — «Дом, который построил Свифт» и «Обыкновенное чудо».

Напомним, Александр Абдулов был женат на Юлии Мешиной с 2006 года. Их дочь Евгения родилась в 2007 году. Народного артиста не стало в январе 2008 года после тяжелой болезни. Ему было 54 года.