Паулина Андреева сообщила о разводе с Федором Бондарчуком

Известный режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева официально объявили о расторжении брака. Соответствующее заявление актриса опубликовала в своем аккаунте в соцсети Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией), сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru
«После девяти лет совместной жизни мы приняли решение расстаться. Мы верим, что впереди у нас остается не только дружба, но и профессиональные проекты. Главное — мы всегда будем вместе как родители нашего замечательного сына», — написала Андреева. Она добавила, что считает важным открыто сообщить о разводе, чтобы пресечь слухи и домыслы.
Первые слухи о расставании пары появились еще в сентябре 2024 года. По данным инсайдеров, инициатором разрыва стала Паулина Андреева, причиной якобы стал образ жизни Бондарчука. Источники утверждали, что супруги фактически перестали жить вместе еще весной прошлого года.
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