Паулина Андреева сообщила о разводе с Федором Бондарчуком

«После девяти лет совместной жизни мы приняли решение расстаться. Мы верим, что впереди у нас остается не только дружба, но и профессиональные проекты. Главное — мы всегда будем вместе как родители нашего замечательного сына», — написала Андреева. Она добавила, что считает важным открыто сообщить о разводе, чтобы пресечь слухи и домыслы.