Ученые рассказали, кому нужно спать на левом боку, а кому — на правом

Положение тела во время сна способно оказывать заметное влияние не только на качество отдыха, но и на здоровье сердечно-сосудистой системы. Ученые выяснили, какие позы могут быть полезны, а какие — потенциально вредны для сердца, и дали практические рекомендации, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti

Фото: petstory.ru

Ученые выделили оптимальные варианты, которые стоит учитывать каждому.

Сон на спине

Спать на спине часто советуют тем, кто хочет снять нагрузку с позвоночника и уменьшить боли в спине. Однако у этой позы есть и минусы. У людей с апноэ и склонностью к храпу такое положение может усугубить ситуацию: снижается уровень кислорода в крови, что отражается на сердечном ритме. Для тех, у кого нет проблем с дыханием, сон на спине остается хорошим выбором.

Сон на левом боку

Поза на левом боку считается лучшим вариантом для людей, страдающих изжогой. В этом положении снижается вероятность попадания желудочной кислоты в пищевод. Но есть и обратная сторона — дополнительное давление на грудную клетку может влиять на работу сердца и даже отражаться на результатах ЭКГ. Людям с сердечными патологиями следует быть осторожными и проконсультироваться с врачом.

Сон на правом боку

Сон на правом боку — компромиссный вариант. На сегодняшний день нет научных данных, подтверждающих негативное влияние этой позы на сердце. Хотя теоретически возможна нагрузка на полую вену, существенных подтверждений этому не найдено. Для беременных сон на левом боку предпочтительнее, так как он снижает давление на печень и улучшает кровообращение. Однако чередование сторон может быть полезно и помогает поддерживать нормальный кровоток.

Что делать людям с сердечными заболеваниями

Тем, кто страдает сердечной недостаточностью, врачи рекомендуют пробовать разные варианты. Иногда облегчение приносит сон на правом боку или в полувертикальном положении с приподнятой головой. Людям с установленным кардиовертером важно избегать давления на область устройства. В таких случаях подушки под спину или колени помогут сделать сон комфортнее.

Итог

Идеальной позы для сна не существует. Выбор зависит от индивидуальных особенностей организма. Появление дискомфорта, перебоев дыхания или неприятных ощущений в груди — повод обратиться к врачу. Даже такие мелочи, как привычка спать на определенном боку, могут сыграть большую роль в здоровье сердца.