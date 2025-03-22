Верховный лидер Ирана предупредил США о последствиях вмешательства в регион

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил с предупреждением в адрес США на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что американское вмешательство в дела региона может привести к "катастрофе". Заявление прозвучало после ударов по иранскому консульству в Дамаске и обвинений США в провокациях, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости .

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Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи сделал резкое заявление в адрес Соединённых Штатов, предупредив о возможных тяжелых последствиях вмешательства Вашингтона в ближневосточный регион. Его слова прозвучали на фоне роста напряженности и обострения ситуации в Сирии и секторе Газа.

"Если они хотят расширить поле битвы, они должны понимать, что их ждет катастрофа", — заявил Хаменеи в эфире государственного телевидения Ирана.

Это заявление последовало после того, как в результате авиаударов Израиля по иранскому консульству в Дамаске погибли несколько офицеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Среди погибших был высокопоставленный генерал Мохаммад Реза Захеди. Власти Ирана обвинили США в том, что они поддерживают действия Израиля и провоцируют дальнейшую эскалацию конфликта.

Глава КСИР Хосейн Салами также выступил с комментариями по этому поводу. Он заявил, что "США должны быть готовы к последствиям", если американские силы будут напрямую участвовать в атаках на иранские объекты. По его словам, Иран намерен отвечать решительно и при необходимости расширять поле конфликта.

Напомним, что 1 апреля в результате израильских авиаударов по зданию консульства Ирана в сирийской столице были разрушены несколько помещений, а под обломками оказались сотрудники дипломатической миссии и военные КСИР. МИД Ирана назвал этот удар "явным нарушением международного права" и "террористическим актом".

Ситуация в регионе остается крайне напряженной. Представители Пентагона заявили, что США "не ищут конфликта", но будут защищать свои силы и союзников в случае угроз. В свою очередь, официальные лица Ирана утверждают, что ответные меры уже обсуждаются на самом высоком уровне.

Аналитики отмечают, что обострение отношений между Ираном и США может повлечь за собой расширение боевых действий и вовлечение других государств региона. Эксперты напоминают, что Иран традиционно поддерживает вооруженные группировки на Ближнем Востоке, в том числе "Хезболлу" в Ливане и палестинские группировки в секторе Газа.

В то же время международное сообщество призывает стороны к сдержанности и дипломатическому урегулированию конфликта. ООН выразила обеспокоенность в связи с происходящим и напомнила о необходимости соблюдать нормы международного права и не допускать атак на дипломатические учреждения.

Ситуация продолжает развиваться, и международные наблюдатели предупреждают о высокой вероятности дальнейшей эскалации и расширения зоны конфликта.