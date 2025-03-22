18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
502.83
545.37
5.95
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
22.03.2025, 08:53

Верховный лидер Ирана предупредил США о последствиях вмешательства в регион

Новости Мира 0 458

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил с предупреждением в адрес США на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что американское вмешательство в дела региона может привести к "катастрофе". Заявление прозвучало после ударов по иранскому консульству в Дамаске и обвинений США в провокациях, сообщает Lada.kz  со ссылкой на РИА Новости.

©️ x.com/khamenei_ir
©️ x.com/khamenei_ir

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи сделал резкое заявление в адрес Соединённых Штатов, предупредив о возможных тяжелых последствиях вмешательства Вашингтона в ближневосточный регион. Его слова прозвучали на фоне роста напряженности и обострения ситуации в Сирии и секторе Газа.

"Если они хотят расширить поле битвы, они должны понимать, что их ждет катастрофа", — заявил Хаменеи в эфире государственного телевидения Ирана.

Это заявление последовало после того, как в результате авиаударов Израиля по иранскому консульству в Дамаске погибли несколько офицеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Среди погибших был высокопоставленный генерал Мохаммад Реза Захеди. Власти Ирана обвинили США в том, что они поддерживают действия Израиля и провоцируют дальнейшую эскалацию конфликта.

Глава КСИР Хосейн Салами также выступил с комментариями по этому поводу. Он заявил, что "США должны быть готовы к последствиям", если американские силы будут напрямую участвовать в атаках на иранские объекты. По его словам, Иран намерен отвечать решительно и при необходимости расширять поле конфликта.

Напомним, что 1 апреля в результате израильских авиаударов по зданию консульства Ирана в сирийской столице были разрушены несколько помещений, а под обломками оказались сотрудники дипломатической миссии и военные КСИР. МИД Ирана назвал этот удар "явным нарушением международного права" и "террористическим актом".

Ситуация в регионе остается крайне напряженной. Представители Пентагона заявили, что США "не ищут конфликта", но будут защищать свои силы и союзников в случае угроз. В свою очередь, официальные лица Ирана утверждают, что ответные меры уже обсуждаются на самом высоком уровне.

Аналитики отмечают, что обострение отношений между Ираном и США может повлечь за собой расширение боевых действий и вовлечение других государств региона. Эксперты напоминают, что Иран традиционно поддерживает вооруженные группировки на Ближнем Востоке, в том числе "Хезболлу" в Ливане и палестинские группировки в секторе Газа.

В то же время международное сообщество призывает стороны к сдержанности и дипломатическому урегулированию конфликта. ООН выразила обеспокоенность в связи с происходящим и напомнила о необходимости соблюдать нормы международного права и не допускать атак на дипломатические учреждения.

Ситуация продолжает развиваться, и международные наблюдатели предупреждают о высокой вероятности дальнейшей эскалации и расширения зоны конфликта.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцу прилетел многомиллиардный штраф, который он будет выплачивать 3700 летНовости Казахстана
24.02.2025, 07:52 0
Хорошую новость сообщили казахстанским водителямНовости Казахстана
26.02.2025, 11:49 0
В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
«Мне не нужна подачка»: директор школы осталась недовольна подарком за 176 тысяч тенгеНовости Мира
02.03.2025, 19:22 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0

Последние комментарии

< >
Выставка-ярмарка «Made in Uzbekistan» пройдет в Актау
Aqtau_2023 → Могу только похвалить соседей, они молодцы.
Россиянину запретили въезд в Казахстан на пять лет
Pluto 9701 → Великое преступление которое нуждается в публикации в СМИ. а самое главное депортировали одного человека, будто бы человек 200 выгнали.
Минпромстрой Казахстана предлагает освободить местные автомобили от утильсбора в России
Aqtau_2023 → Это просто супер новость, для россии убрать утильсбор, а со своих граждан две шкуры снимать.
Конкурс на покупку «золотых» мусоросборников в Актау отменен: власти назвали причины
Космос → 891 миллиард тенге??? Какая-то дикая сумма! Бюджет Актау вообще сколько миллиардов?
На концерты в честь Наурыза смогут пройти не все жители Актау – правда или фейк?
Vladimir00 → Смотреть на эту туфту.каких то звёзд выдумали.пускай аким смотрит.и полицейский кордон поставят.а если честно придёшь и смотреть не чё го.тоска голимая.