Американские астронавты не получили компенсацию за переработки на МКС

Астронавтам NASA, которые задержались на Международной космической станции из-за непредвиденных обстоятельств, не выплатили сверхурочные. Об этом сообщил генеральный инспектор агентства в докладе, опубликованном 20 марта. По его словам, задержки привели к переработкам, но руководство NASA не учло эти часы при начислении выплат, об этом пишет New York Times, сообщает Lada.kz .

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Американские астронавты, которые вынужденно провели больше времени на Международной космической станции (МКС), не получили оплаты за переработки. К такому выводу пришёл генеральный инспектор NASA в своём отчёте, опубликованном 20 марта.

В документе указано, что речь идёт о трёх астронавтах миссии SpaceX Crew-6, которые оставались на орбите дольше намеченного срока из-за задержек в возвращении на Землю. По словам инспектора, NASA не приняло во внимание сверхурочные часы, которые экипаж вынужденно отработал в космосе.

«Мы обнаружили, что задержки привели к тому, что астронавты трудились сверх установленного графика без соответствующей компенсации. Это ставит вопросы не только о финансовой справедливости, но и о соблюдении внутренних политик агентства», — говорится в докладе.

Речь идёт о миссии Crew-6, которая стартовала 2 марта 2023 года с мыса Канаверал. Экипаж должен был вернуться на Землю в августе, но из-за технических и погодных причин их возвращение несколько раз переносилось. В результате астронавтам пришлось оставаться на МКС более 186 суток.

В отчёте подчёркивается, что NASA обязано пересмотреть порядок расчётов сверхурочных часов для экипажей, работающих в условиях орбитальных миссий, а также обеспечить прозрачность в начислении компенсаций.

Кроме того, инспектор обратил внимание на недостаточную подготовленность агентства к подобным внештатным ситуациям. В частности, не было предусмотрено адекватного механизма учёта переработок, что, по мнению экспертов, может негативно повлиять на моральное состояние экипажей в будущем.

В ответ на замечания генерального инспектора в NASA пообещали рассмотреть рекомендации и улучшить действующие процедуры. В агентстве отметили, что уже разрабатываются новые стандарты расчёта рабочего времени для астронавтов в длительных миссиях.

Миссия Crew-6 завершилась успешно 4 сентября 2023 года, когда капсула с астронавтами приводнилась в Атлантическом океане у побережья Флориды. Экипаж благополучно вернулся на Землю, но дискуссия о справедливой оплате их работы продолжается.