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22.03.2025, 09:20

Американские астронавты не получили компенсацию за переработки на МКС

Новости Мира 0 331

Астронавтам NASA, которые задержались на Международной космической станции из-за непредвиденных обстоятельств, не выплатили сверхурочные. Об этом сообщил генеральный инспектор агентства в докладе, опубликованном 20 марта. По его словам, задержки привели к переработкам, но руководство NASA не учло эти часы при начислении выплат, об этом пишет New York Times, сообщает  Lada.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Американские астронавты, которые вынужденно провели больше времени на Международной космической станции (МКС), не получили оплаты за переработки. К такому выводу пришёл генеральный инспектор NASA в своём отчёте, опубликованном 20 марта.

В документе указано, что речь идёт о трёх астронавтах миссии SpaceX Crew-6, которые оставались на орбите дольше намеченного срока из-за задержек в возвращении на Землю. По словам инспектора, NASA не приняло во внимание сверхурочные часы, которые экипаж вынужденно отработал в космосе.

«Мы обнаружили, что задержки привели к тому, что астронавты трудились сверх установленного графика без соответствующей компенсации. Это ставит вопросы не только о финансовой справедливости, но и о соблюдении внутренних политик агентства», — говорится в докладе.

Речь идёт о миссии Crew-6, которая стартовала 2 марта 2023 года с мыса Канаверал. Экипаж должен был вернуться на Землю в августе, но из-за технических и погодных причин их возвращение несколько раз переносилось. В результате астронавтам пришлось оставаться на МКС более 186 суток.

В отчёте подчёркивается, что NASA обязано пересмотреть порядок расчётов сверхурочных часов для экипажей, работающих в условиях орбитальных миссий, а также обеспечить прозрачность в начислении компенсаций.

Кроме того, инспектор обратил внимание на недостаточную подготовленность агентства к подобным внештатным ситуациям. В частности, не было предусмотрено адекватного механизма учёта переработок, что, по мнению экспертов, может негативно повлиять на моральное состояние экипажей в будущем.

В ответ на замечания генерального инспектора в NASA пообещали рассмотреть рекомендации и улучшить действующие процедуры. В агентстве отметили, что уже разрабатываются новые стандарты расчёта рабочего времени для астронавтов в длительных миссиях.

Миссия Crew-6 завершилась успешно 4 сентября 2023 года, когда капсула с астронавтами приводнилась в Атлантическом океане у побережья Флориды. Экипаж благополучно вернулся на Землю, но дискуссия о справедливой оплате их работы продолжается.

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