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22.03.2025, 10:25

Tesla не допустили до участия в автомобильной выставке в Канаде

Новости Мира 0 322

Автомобили компании Tesla были сняты с экспозиции международной автомобильной выставки в канадском Квебеке. Причиной стали жалобы представителей других автопроизводителей, которые заявили, что Tesla не является членом Канадской ассоциации автомобильных дилеров. Организаторы подтвердили решение об исключении компании из участия в шоу, сообщает Lada.kz. со ссылкой на  zr.ru.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

 С международной автомобильной выставки в канадском Квебеке убрали автомобили компании Tesla. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal. Причиной стало обращение нескольких производителей автомобилей, которые выразили недовольство участием Tesla в выставке.

По информации источника, жалобы поступили от компаний, являющихся членами Канадской ассоциации автомобильных дилеров (Canadian Automobile Dealers Association, CADA). В ассоциации подчеркнули, что Tesla не состоит в их организации, а участие в таких мероприятиях предполагает членство или соответствующие договорённости.

Организаторы выставки подтвердили, что после поступивших жалоб приняли решение исключить автомобили Tesla из экспозиции. Представители выставки заявили, что хотят избежать конфликтов и руководствуются правилами, установленными для всех участников.

В ответ на данную ситуацию компания Tesla выступила с комментарием:

«Мы считаем, что покупатели должны иметь возможность ознакомиться с нашими автомобилями в равных условиях. Нам жаль, что подобное решение ограничивает потребителей в доступе к информации».

Автосалон в Квебеке проходит ежегодно и собирает ведущие мировые автомобильные бренды. В 2024 году выставка открылась 5 марта и продлится до 24 марта. Ожидается, что за время её проведения мероприятие посетят десятки тысяч человек.

По данным The Wall Street Journal, это не первый случай, когда Tesla сталкивается с подобным давлением. Ранее подобные ситуации возникали и на других выставках в Северной Америке, где компании, действующие по классической дилерской модели, выражали недовольство прямыми продажами со стороны Tesla и отсутствием у неё традиционных дилерских центров.

Несмотря на это, Tesla продолжает активно расширять своё присутствие на рынках Канады и США. По итогам 2023 года компания сохранила позиции одного из крупнейших производителей электромобилей в Северной Америке.

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