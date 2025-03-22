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22.03.2025, 11:56

Оптимальная температура стирки полотенец: рекомендации для идеальной чистоты

Новости Мира 0 386

Правильная стирка полотенец играет ключевую роль в их гигиеничности и долговечности. Многие выбирают щадящие режимы, но они не всегда обеспечивают необходимую дезинфекцию. Эксперты советуют стирать полотенца при 60°C, а также придерживаться ряда простых правил, которые помогут сохранить их мягкость и свежесть, сообщает  Lada.kz со ссылкой на usolie.info.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Полотенца — один из самых используемых текстильных предметов в быту, и грамотный уход за ними продлевает срок службы изделий и гарантирует гигиену.

Специалисты рекомендуют стирать полотенца при температуре 60°C. Именно при этой температуре эффективно уничтожаются бактерии и микробы, скапливающиеся в ткани после использования. Стирка при 30°C или 40°C недостаточно дезинфицирует изделие и может привести к неприятному запаху или раздражению кожи.

Для качественной стирки важно сортировать полотенца по цвету: белые стирать отдельно, а цветные — с подобными оттенками. Это предотвратит появление разводов и выцветание ткани.

Чтобы избежать жесткости полотенец после стирки, можно добавить к порошку небольшое количество пищевой соды — это смягчит воду и усилит действие моющего средства. Также рекомендуется избегать чрезмерного использования кондиционеров для белья, так как они со временем могут ухудшать впитывающие свойства ткани.

Еще один важный совет — не перегружать барабан стиральной машины. Полотенца должны свободно двигаться в процессе стирки, чтобы вода могла хорошо промывать волокна.

После стирки не стоит оставлять влажные полотенца в машине — их необходимо сразу развесить и тщательно просушить, чтобы избежать затхлого запаха. По возможности лучше сушить полотенца на свежем воздухе или использовать сушильную машину при средней температуре.

Для сохранения мягкости полезно периодически проглаживать полотенца паром или утюгом с паровой функцией, это также поможет окончательно уничтожить оставшиеся бактерии. Стирать полотенца рекомендуется не реже одного раза в неделю при регулярном использовании. А кухонные полотенца и те, что используются в спортзале, лучше стирать после 2–3 применений.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете продлить срок службы полотенец, сохранить их мягкими, чистыми и приятно пахнущими надолго.

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