Обнаружение подземных структур под пирамидами Гизы вызывает научные споры

Недавно ученые из Италии и Шотландии заявили об обнаружении обширных подземных структур под пирамидами Гизы в Египте, что вызвало оживленные дискуссии в научном сообществе. Используя радиолокационные технологии, исследователи выявили аномалии на глубине до 640 метров, предположительно указывающие на наличие восьми вертикальных цилиндрических структур. Однако независимые эксперты выражают сомнения в достоверности этих данных, ссылаясь на технические ограничения используемых методов, пкередает Lada.kz со ссылкой на Daily Mail

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Группа исследователей из Пизанского университета (Италия) и Университета Стратклайда (Шотландия) провела радиолокационное сканирование в районе пирамид Гизы, утверждая, что под древними сооружениями могут находиться ранее неизвестные подземные структуры. По их данным, на глубине до 640 метров были обнаружены восемь вертикальных цилиндрических объектов и другие аномалии, которые могут указывать на наличие сложного комплекса сооружений.

Учёные сообщили, что на глубине около 1220 метров также фиксировались сигналы, предположительно указывающие на дополнительные объекты. Они предполагают, что это может быть частью неизвестной ранее инфраструктуры или даже большого подземного комплекса.

Однако подобные заявления встретили скептицизм со стороны ряда специалистов. Профессор Лоуренс Коньерс из Денверского университета, являющийся экспертом по применению георадаров в археологических исследованиях, заявил: «Это огромное преувеличение». По его словам, современные георадары не способны проникать на такую глубину и давать столь четкие данные.

«Под пирамидами действительно могут находиться небольшие полости, старые шахты или камеры, которые были созданы задолго до строительства пирамид. Эти места всегда имели особое значение для древних людей», — отметил Коньерс.

Авторы исследования провели закрытый брифинг в Италии, на котором представили свои данные. Однако результаты пока не были опубликованы в рецензируемых научных журналах, что не позволяет экспертам детально ознакомиться с методами и точностью исследований.

В своем пресс-релизе исследователи назвали обнаруженные структуры «новаторскими» и предположили, что их открытие может изменить современные представления о Древнем Египте. Тем не менее, многие ученые призывают не спешить с выводами до проведения независимой экспертизы и подтверждающих археологических работ.

На данный момент заявление о существовании подземного комплекса под пирамидами Гизы остается темой обсуждений и споров. Окончательные выводы будут возможны только после детальных проверок, подтверждений и открытых научных публикаций.