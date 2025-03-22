Мухи под защитой: в Швеции обсуждают новые нормы содержания питомцев

Государственное управление сельского хозяйства Швеции выступило с предложением приравнять насекомых к домашним животным. В частности, речь идет о запрете кормления питомцев живыми фруктовыми мухами, так как считается, что они способны испытывать страдания. Эксперты критикуют инициативу, отмечая, что она усложнит уход за животными и основана на спорных исследованиях, сообщает Lada.kz . по информации газеты Svenska Dagbladet

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В Швеции обсуждается инициатива Государственного управления сельского хозяйства, которая предполагает пересмотр действующих правил содержания домашних животных.

Согласно проекту, насекомые, в том числе мухи, должны быть признаны живыми существами с правами, аналогичными домашним питомцам. Это означает, что владельцам рептилий и амфибий будет запрещено кормить своих животных живыми фруктовыми мухами.

Предложение основано на исследованиях, которые утверждают, что мухи способны испытывать страдания, когда их поедают. В связи с этим планируется внести соответствующие изменения в законодательство о защите животных.

Кроме того, в документе содержится запрет на купание домашних черепах и использование беговых колес для хомяков. По мнению инициаторов, такие меры помогут улучшить условия содержания животных и предотвратить их страдания.

Тем не менее, инициатива вызвала критику со стороны специалистов и владельцев домашних животных. Эксперты отмечают, что подобные правила могут значительно усложнить уход за некоторыми видами питомцев и даже привести к необходимости их усыпления.

Отдельно подчеркивается, что законопроект опирается на неоднозначные научные данные и не учитывает практический опыт содержания животных.

Таким образом, предложение о признании мух и других насекомых домашними животными вызвало бурную дискуссию в шведском обществе и среди экспертов. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от реакции общественности и итоговых решений властей.