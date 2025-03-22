Умерла народная артистка РСФСР Лариса Голубкина

Умерла народная артистка РСФСР, актриса Лариса Голубкина, написал телеведущий Андрей Малахов в своем Telegram-канале . Как уточнил Telegram-канал SHOT , артистка умерла от рака крови третьей степени. Обэтом ообщает ria.ru .

© РИА Новости / Фото Алексей Никольский. Народная артистка России Лариса Голубкина. Архивное фото

В 2014 году у Голубкиной диагностировали рак. Первые курсы химиотерапии она прошла только в 2022-м и смогла добиться временной ремиссии, но вскоре болезнь вернулась с новой силой.

Как сообщали телеграм-каналы, в 2023 году ей присвоили паллиативный статус и признали неизлечимо больной, а в январе 2025-го актрисе потребовалась экстренная помощь врачей.

Две недели назад Голубкина отметила свое 85-летие, с которым ее поздравили президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.

Лариса Голубкина — советская и российская актриса, народная артистка РСФСР. Она родилась 9 марта 1940 года в Москве. Артистка окончила ГИТИС, с 1964-го служила в Центральном академическом театре российской армии (ЦАТРА). Голубкина известна также своими ролями в кино, популярность ей принесли роли фильмах "Гусарская баллада", "Сказка о царе Салтане", "Освобождение" и "Трое в лодке, не считая собаки".