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22.03.2025, 16:04

Президент США поручил разработать самый дорогой в мире истребитель

Новости Мира 0 390

Президент США Дональд Трамп поручил компании Boeing разработать истребитель шестого поколения F-47 в рамках программы NGAD. Стоимость проекта может превысить 50 миллиардов долларов, что сделает его самым дорогим самолётом в истории. По словам главы государства, новый истребитель будет обладать передовыми стелс-технологиями и развивать скорость более двух махов, сообщает Lada.kz по информации Zakon.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил о заключении контракта с компанией Boeing на разработку истребителя шестого поколения F-47. Проект реализуется в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD). Заявление прозвучало во время трансляции из Овального кабинета Белого дома, где президент выступал вместе с министром обороны Питом Хегсетом.

Трамп отметил, что экспериментальные полёты прототипа F-47 проводятся уже на протяжении пяти лет. «Новый истребитель будет развивать скорость более двух махов и оснащён самыми передовыми стелс-технологиями. Союзники Соединённых Штатов уже проявляют интерес к контрактам на поставку этих самолётов, однако они получат лишь их "урезанные" версии», — подчеркнул он.

По данным американской прессы, общая стоимость разработки и закупки F-47 может превысить 50 миллиардов долларов. Это сделает данный проект самым дорогим и технически сложным в истории военной авиации. Планируется, что F-47 заменит существующие истребители пятого поколения, такие как F-22 Raptor.

В Военно-воздушных силах США подтвердили, что испытания F-47 начались ещё в 2020 году, и к концу текущего десятилетия самолёт будет принят на вооружение. Истребитель будет оснащён технологиями шестого поколения, включая возможность интеграции с полуавтономными беспилотниками. Это, по словам представителей ВВС, обеспечит США серьёзное технологическое превосходство перед основными конкурентами, в первую очередь Китаем.

Несмотря на высокую стоимость разработки, сторонники программы F-47 считают, что подобные инвестиции необходимы для поддержания глобального лидерства и обеспечения национальной безопасности. Они уверены, что современная военная техника является залогом сдерживания потенциальных угроз.

Выбор компании Boeing для выполнения столь масштабного заказа стал знаковым событием, учитывая прежние трудности корпорации с выполнением оборонных контрактов. В компании выразили уверенность в готовности создать и представить ВВС США новейшие решения в области военной авиации.

Ожидается, что первые серийные истребители F-47 поступят в войска до окончания президентского срока Дональда Трампа. Согласно планам, будет выпущено более 180 единиц, что превышает объём производства F-22 Raptor, выпуск которых был завершён в 2011 году из-за высоких затрат и изменения приоритетов Пентагона.

Разработка F-47 рассматривается как стратегический проект, направленный на поддержание лидерства США в сфере военных технологий и укрепление национальной обороны.

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