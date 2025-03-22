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22.03.2025, 16:37

Вселенная имеет заданную архитектуру, что подтверждает существование высшего разума

Новости Мира 0 417

Исследовательская группа из США и Германии, включая гарвардского учёного Вилли Суна, пришла к выводу, что Вселенная с момента своего возникновения демонстрировала упорядоченное поведение. Это открытие предполагает наличие заранее заданной структуры Вселенной, что может свидетельствовать о существовании высшего разума, сообщает Lada.kz. со ссылкой kp.ru

Фото: Shutterstock.
Фото: Shutterstock.

Команда учёных из нескольких стран, включая США и Германию, провела исследование, целью которого было понять происхождение и эволюцию Вселенной. Гарвардский учёный Вилли Сун в интервью каналу Tucker Carlson Network заявил, что результаты исследования могут служить научным доказательством существования высшего разума, поскольку Вселенная обладает заданной архитектурой.​

По словам Суна, с момента своего возникновения Вселенная демонстрировала упорядоченное поведение, а не случайное, как предполагалось ранее. После фазы быстрого расширения Вселенная достигла макроскопических размеров и замедлила процесс расширения, но не остановила его. В настоящее время расширение продолжается в стабильном режиме.​

Сун отметил, что такое поведение Вселенной не является случайным. Оно свидетельствует о заранее заданной «архитектуре» — направленности на создание условий, благоприятных для возникновения жизни. Эти выводы поддерживают идею о том, что появление разумной жизни — не просто случайность, а результат действия физических законов и начальных условий Вселенной.​

Ранее сообщалось, что в эволюции человека не всё однозначно: у современных людей обнаружен один общий предок.

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