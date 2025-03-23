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22.03.2025, 20:15

Не только из-за тепла: почему кошки обожают сидеть на ноутбуках - причина многих удивит

Новости Мира 0 272

Многие владельцы кошек замечают забавную особенность своих питомцев: стоит открыть ноутбук и сесть за работу, как пушистый любимец тут же устремляется на клавиатуру. На первый взгляд это может показаться просто забавной выходкой, но у такого поведения есть вполне логичные причины, передает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: flickr.com
Фото: flickr.com

Во-первых, ноутбук выделяет тепло, а кошки, как известно, очень любят согреваться в уютных местах. Однако не только тепло привлекает их внимание. Когда хозяин с головой погружается в экран устройства, питомец ощущает конкуренцию за внимание. Желая стать центром мира для своего человека, он выбирает самое очевидное место — прямо между ним и монитором.

Вторая причина связана с обонянием. Для кошки запах играет ключевую роль в восприятии окружающего мира. Клавиатура ноутбука буквально пропитана ароматом хозяина — это делает её для питомца особенно привлекательной и уютной поверхностью.

Кроме того, звуки, которые издают клавиши при наборе текста, могут вызывать у кота ассоциации с мелкими грызунами или шуршащими насекомыми. Эти звуки пробуждают врожденные охотничьи инстинкты: животное начинает наблюдать за движением курсора, следить за пальцами хозяина и порой даже «нападать» на них, играючи.

И, наконец, ноутбук, расположенный на столе или коленях, превращается для кота в отличную смотровую площадку. С высоты такого «поста» питомец может спокойно наблюдать за происходящим в комнате, чувствуя себя хозяином положения.

Таким образом, привычка кошек устраиваться на ноутбуках — это не каприз, а сложное сочетание естественных потребностей, инстинктов и желания быть ближе к своему человеку.

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