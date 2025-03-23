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23.03.2025, 09:21

Сотрудники «Голоса Америки» требуют восстановить работу международных медиа

Новости Мира 0 521

Сотрудники «Голоса Америки» и профсоюзы обратились в суд с иском против администрации Дональда Трампа. Они утверждают, что закрытие финансируемых США новостных агентств нарушает их конституционные права и угрожает свободе слова. Истцы требуют отмены решения о прекращении деятельности СМИ, которые освещают события для международной аудитории, сообщает Lada.kz со ссылкой на The Washington Post.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Журналисты «Голоса Америки» (Voice of America) и профсоюзы подали иск против администрации Дональда Трампа. Они заявляют, что закрытие финансируемых США международных новостных агентств нарушает их право на свободу слова, гарантированное Первой поправкой Конституции США. Иск направлен в федеральный суд Нью-Йорка против Агентства США по глобальным медиа (USAGM), исполняющего обязанности директора Виктора Моралеса и специального советника Кари Лейк.

Согласно исковому заявлению, более 1 300 сотрудников оказались отправлены в неоплачиваемый отпуск, а финансирование сразу нескольких новостных служб было прекращено. Истцы считают, что данные действия идут вразрез с действующим законодательством и подрывают работу независимых СМИ, созданных для распространения объективной информации в странах с ограниченной свободой слова.

Журналисты и их представители требуют судебного решения, которое аннулирует решение о закрытии и возобновит деятельность таких средств массовой информации, как «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» и «Радио Свободная Азия».

По их мнению, прекращение работы этих агентств усиливает позиции авторитарных режимов, которые стремятся подавлять независимые источники информации. До закрытия «Голос Америки» и другие международные вещатели еженедельно охватывали аудиторию более 425 миллионов человек по всему миру, предоставляя новости и аналитические материалы на более чем 40 языках.

Решение о сокращении финансирования является частью более широкой кампании администрации Трампа по уменьшению государственных расходов. Представители Белого дома и сторонники сокращений считают, что финансирование международных медиа из федерального бюджета не соответствует национальным интересам США.

Однако оппоненты уверены, что такие меры представляют угрозу свободе слова и объективной журналистике во многих странах, где независимые СМИ испытывают серьезное давление.

Агентство США по глобальным медиа пока не дало официального комментария по ситуации. Между тем «Голос Америки» остается значимым международным медиаресурсом, основанным во время Второй мировой войны для противодействия пропаганде и продолжающим свою миссию по освещению событий в условиях цензуры и давления в разных частях мира.

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