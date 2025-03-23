Доктор Мясников назвал моральными уродами призывающих к расправе над собаками людей

Известный врач и телеведущий Александр Мясников выступил с резкой критикой в адрес депутатов Государственной думы Николая Цеда и Николая Арефьева, которые ранее допустили в своих высказываниях жестокие предложения относительно решения проблемы бездомных животных. Своим мнением доктор поделился в личном Telegram -канале, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Мясников подчеркнул, что проблема нападений бродячих собак действительно существует и требует внимания. Однако, по его словам, подобные вопросы должны решаться цивилизованно, с участием государства и профильных служб. Он напомнил, что Госдума должна в первую очередь искать пути финансирования для организации и содержания приютов, проведения массовой вакцинации и стерилизации животных, а также обеспечения их кормлением. «Такие службы должны существовать и эффективно работать», — подчеркнул он.

При этом врач особо отметил, что считает морально недопустимыми любые призывы к насилию в отношении животных. Людей, которые выступают с подобными заявлениями, Мясников назвал «моральными уродами». Он также выразил уверенность в том, что многие избиратели, отдавшие свои голоса за депутатов, допустивших такие высказывания, сегодня бы пересмотрели своё решение.

Напомним, ранее депутат Николай Цед назвал бездомных собак «зубастым оружием, способным выстрелить в любой момент», и призвал к принятию жестких превентивных мер. Он также заявил, что в советское время проблему решали тем, что «варили мыло из бродячих собак». Его коллега Николай Арефьев поддержал эту позицию и допустил еще более резкие высказывания, заявив: «За одного разорванного ребенка я готов всех собачников облить бензином и сжечь». Эти заявления вызвали широкий общественный резонанс и волну возмущения в социальных сетях.