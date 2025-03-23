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23.03.2025, 15:42

Магнитная буря накрыла Землю: семибалльный шторм и резкий скачок давления

Новости Мира 0 10 965

23 марта 2025 года Землю накрыла одна из самых мощных магнитных бурь за последние месяцы. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, геомагнитная активность достигла 7 баллов по девятибалльной шкале. Подобные явления способны повлиять не только на самочувствие людей, но и на работу техники и связи, сообщает Lada.kz  со ссылкой на ura.news

Фото: pexels
Фото: pexels

Что стало причиной магнитной бури

Всплеск солнечной активности наблюдался уже несколько дней подряд. Солнечные вспышки сопровождались выбросом корональной массы — облака плазмы, которое достигло Земли около 3 часов ночи по московскому времени 23 марта. Именно оно и вызвало продолжительные геомагнитные возмущения, которые, по прогнозам ученых, продлятся не менее 30 часов.

Пик активности ожидается с 3 до 15 часов по московскому времени, а максимальный уровень придется примерно на 8 утра. По предварительным расчетам, буря достигнет уровня G3 (сильная буря), хотя ученые не исключают, что кратковременно она может достичь и уровня G4 — вероятность этого оценивается в 10%.

Чего ждать метеозависимым 23 марта

Специалисты отмечают, что вероятность магнитной бури 23 марта составляет 95%, что является крайне высоким показателем. При этом шансы на спокойное состояние магнитосферы оцениваются лишь в 5%.

Большую часть дня геомагнитная активность будет держаться на уровне 5 баллов — это уже «красная зона» по шкале опасности. С 6 до 12 часов ожидается усиление бури до 7 баллов. Это означает значительные возмущения магнитного поля Земли, которые могут сказаться не только на здоровье, но и на работе навигационных систем и спутниковой связи.

Будут ли новые бури в марте

По данным лаборатории, после 23 марта геомагнитная обстановка не стабилизируется мгновенно. 24 и 25 марта возможны повторные возмущения на уровне 5 баллов. А уже 27–28 марта ожидается новая волна магнитной активности, снова достигающая красной зоны. Некоторое снижение геомагнитных колебаний прогнозируется лишь к концу месяца — после 29 марта. При этом ученые подчеркивают: подобные прогнозы могут корректироваться по мере поступления новых данных.

Скачки давления усиливают негативное влияние

Магнитная буря 23 марта совпала с резким ростом атмосферного давления. По данным Гидрометцентра России, в Москве сегодня барометры показывают 763 мм ртутного столба — это на 17–19 единиц выше нормы. В Санкт-Петербурге давление составляет 755 мм рт. ст., что также значительно превышает привычные показатели.

Резкие перепады давления могут усиливать влияние магнитной бури на организм человека. Даже абсолютно здоровые люди в такие дни нередко жалуются на головокружение, слабость и сонливость. Особенно тяжело приходится людям с хроническими заболеваниями, гипертоникам и тем, кто страдает мигренями.

Как магнитные бури влияют на здоровье

Хотя наука пока не пришла к однозначному мнению о прямом влиянии магнитных бурь на здоровье человека, многие отмечают ухудшение самочувствия в такие периоды. Среди наиболее распространенных симптомов:

  • головные боли и мигрени;

  • резкие колебания артериального давления;

  • нарушение сна;

  • усталость, снижение концентрации и работоспособности;

  • раздражительность и тревожность;

  • боли в мышцах и суставах;

  • обострение хронических заболеваний.

Как помочь себе в дни магнитных бурь

Врачи рекомендуют соблюдать простые меры, которые помогут легче перенести дни повышенной геомагнитной активности:

  • следить за прогнозами и заранее подготавливаться к неблагоприятным дням;

  • придерживаться режима сна и бодрствования;

  • избегать переутомления и стрессов;

  • ограничить употребление кофеина, алкоголя и жирной пищи;

  • пить больше чистой воды;

  • стараться бывать на свежем воздухе, если позволяет погода;

  • при необходимости принимать поддерживающие препараты по рекомендации врача;

  • контролировать артериальное давление, особенно если есть склонность к гипертонии.

Следите за прогнозами, берегите здоровье и помните: даже сильные магнитные бури со временем проходят.

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