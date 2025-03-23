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23.03.2025, 18:15

В сети стала популярной конспирологическая теория о поедании богатыми людьми мяса русалок

Новости Мира 0 659

В социальной сети TikTok стремительно распространяется новый конспирологический тренд: пользователи публикуют видео, в которых утверждают, что знаменитости, богатейшие люди планеты и влиятельные политики устраивают тайные званые ужины с весьма необычным угощением — мясом русалок. Об этом феномене пишет издание Daily Dot, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Кадр: @tiffsghosttalk / TikTok
Кадр: @tiffsghosttalk / TikTok

По словам сторонников этой фантастической теории, на закрытых мероприятиях, доступ на которые стоит десятки тысяч долларов, подают блюда из плоти мифических созданий. Массовый всплеск интереса к этой теме произошёл в марте 2025 года. Одна из пользовательниц TikTok поделилась историей о том, как получила письмо от некоего мужчины по имени Джон. По его словам, билет на подобный «ужин за гранью реальности» обходится в 50 тысяч долларов.

Авторы роликов уверяют, что мясо русалки обладает поистине изысканным вкусом, а его употребление якобы наделяет человека мистическими способностями и вызывает необъяснимые сверхъестественные ощущения. Наиболее радикально настроенные теоретики заговоров идут еще дальше: они заявляют, что русалки — это потомки союза падших ангелов и морских существ, и именно поэтому богатейшие люди мира стремятся их есть, надеясь обрести сверхчеловеческие дары.

В одном из популярных видео автор прямо обращается к зрителям:

«Единственная причина, по которой вы не знаете о подобных вещах, заключается в том, что вы не выходите за рамки привычных поисковых запросов. Мир куда глубже и страннее, чем кажется».

Любопытно, что это далеко не первая абсурдная теория, появившаяся в TikTok. Ранее там также набрал популярность конспирологический сюжет о том, что известная блогерша Елена Блиновская, осужденная за неуплату налогов, на самом деле находится на свободе. По версии сторонников этой версии, её срок якобы отбывает двойник из Забайкальского края.

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