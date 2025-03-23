В сети стала популярной конспирологическая теория о поедании богатыми людьми мяса русалок

В социальной сети TikTok стремительно распространяется новый конспирологический тренд: пользователи публикуют видео, в которых утверждают, что знаменитости, богатейшие люди планеты и влиятельные политики устраивают тайные званые ужины с весьма необычным угощением — мясом русалок. Об этом феномене пишет издание Daily Dot, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru
По словам сторонников этой фантастической теории, на закрытых мероприятиях, доступ на которые стоит десятки тысяч долларов, подают блюда из плоти мифических созданий. Массовый всплеск интереса к этой теме произошёл в марте 2025 года. Одна из пользовательниц TikTok поделилась историей о том, как получила письмо от некоего мужчины по имени Джон. По его словам, билет на подобный «ужин за гранью реальности» обходится в 50 тысяч долларов.
Авторы роликов уверяют, что мясо русалки обладает поистине изысканным вкусом, а его употребление якобы наделяет человека мистическими способностями и вызывает необъяснимые сверхъестественные ощущения. Наиболее радикально настроенные теоретики заговоров идут еще дальше: они заявляют, что русалки — это потомки союза падших ангелов и морских существ, и именно поэтому богатейшие люди мира стремятся их есть, надеясь обрести сверхчеловеческие дары.
В одном из популярных видео автор прямо обращается к зрителям:
«Единственная причина, по которой вы не знаете о подобных вещах, заключается в том, что вы не выходите за рамки привычных поисковых запросов. Мир куда глубже и страннее, чем кажется».
Любопытно, что это далеко не первая абсурдная теория, появившаяся в TikTok. Ранее там также набрал популярность конспирологический сюжет о том, что известная блогерша Елена Блиновская, осужденная за неуплату налогов, на самом деле находится на свободе. По версии сторонников этой версии, её срок якобы отбывает двойник из Забайкальского края.
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