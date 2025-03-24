Учёные раскрыли, сколько раз можно кипятить одну и ту же воду

Вопрос о том, допустимо ли многократно кипятить одну и ту же воду, продолжает вызывать споры. Вокруг этой темы периодически возникают мифы, которые затем опровергаются, но спустя время снова возвращаются в общественное обсуждение, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti
Теперь учёные представили, как они утверждают, окончательный и научно обоснованный ответ.
Исследования показывают, что повторное кипячение воды в большинстве случаев не несёт серьёзной угрозы для здоровья. Главная функция кипячения — уничтожение вредных микроорганизмов, и повторный нагрев этого свойства не утрачивает. Однако есть важное условие: исходная вода должна быть чистой и соответствовать санитарным нормам. Если вода изначально содержит примеси или вредные вещества, кипячение, даже многократное, не сделает её безопасной.
Учёные отмечают и другие моменты, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, при многократном кипячении часть воды испаряется, а концентрация растворённых в ней веществ, в том числе солей и минералов, повышается. Это способно повлиять на вкус воды: он может стать более «жёстким» или неприятным.
Вторая важная особенность связана с концентрацией солей, таких как кальций и магний, которые часто присутствуют в водопроводной воде. По мере испарения воды эти элементы накапливаются. Тем не менее специалисты подчёркивают: даже при повышенной концентрации такие соли не становятся вредными для организма, если их количество не превышает допустимых норм.
Однако есть и потенциально нежелательные химические процессы. При многократном нагревании воды, содержащей нитраты или хлор, возможно образование новых химических соединений. В некоторых случаях они могут быть не столь безвредны. Поэтому качество исходной воды имеет ключевое значение.
Таким образом, повторное кипячение воды само по себе не опасно, при условии, что вода чистая и соответствует санитарным стандартам. Однако частое кипячение действительно способно повлиять на её вкус и увеличить концентрацию солей и других веществ. Если вы уверены в качестве воды из вашего крана или фильтра — можете спокойно кипятить её несколько раз. Но если есть сомнения, лучше использовать свежую воду.
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