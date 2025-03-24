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24.03.2025, 06:43

Учёные раскрыли, сколько раз можно кипятить одну и ту же воду

Новости Мира 0 1 368

Вопрос о том, допустимо ли многократно кипятить одну и ту же воду, продолжает вызывать споры. Вокруг этой темы периодически возникают мифы, которые затем опровергаются, но спустя время снова возвращаются в общественное обсуждение, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Теперь учёные представили, как они утверждают, окончательный и научно обоснованный ответ.

Безопасно или нет?

Исследования показывают, что повторное кипячение воды в большинстве случаев не несёт серьёзной угрозы для здоровья. Главная функция кипячения — уничтожение вредных микроорганизмов, и повторный нагрев этого свойства не утрачивает. Однако есть важное условие: исходная вода должна быть чистой и соответствовать санитарным нормам. Если вода изначально содержит примеси или вредные вещества, кипячение, даже многократное, не сделает её безопасной.

Как меняется вкус

Учёные отмечают и другие моменты, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, при многократном кипячении часть воды испаряется, а концентрация растворённых в ней веществ, в том числе солей и минералов, повышается. Это способно повлиять на вкус воды: он может стать более «жёстким» или неприятным.

Соли и минералы

Вторая важная особенность связана с концентрацией солей, таких как кальций и магний, которые часто присутствуют в водопроводной воде. По мере испарения воды эти элементы накапливаются. Тем не менее специалисты подчёркивают: даже при повышенной концентрации такие соли не становятся вредными для организма, если их количество не превышает допустимых норм.

Опасные соединения

Однако есть и потенциально нежелательные химические процессы. При многократном нагревании воды, содержащей нитраты или хлор, возможно образование новых химических соединений. В некоторых случаях они могут быть не столь безвредны. Поэтому качество исходной воды имеет ключевое значение.

Вывод

Таким образом, повторное кипячение воды само по себе не опасно, при условии, что вода чистая и соответствует санитарным стандартам. Однако частое кипячение действительно способно повлиять на её вкус и увеличить концентрацию солей и других веществ. Если вы уверены в качестве воды из вашего крана или фильтра — можете спокойно кипятить её несколько раз. Но если есть сомнения, лучше использовать свежую воду.

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