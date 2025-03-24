Попытка приготовить чай в микроволновке закончилась для девушки госпитализацией

Издание Daily Dot рассказало о неприятном происшествии, которое случилось с дочерью популярной блогерши Кристен Бимер. Девушка по имени Полли была вынуждена обратиться за медицинской помощью после того, как попыталась вскипятить воду для чая в микроволновой печи, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: pinterest.com

По словам Кристен, ее дочь ежедневно готовит чай одним и тем же способом — подогревая воду прямо в чашке в микроволновке. Однако в этот раз привычный процесс обернулся настоящей опасностью. После того как Полли достала кружку с горячей водой и опустила в нее чайный пакетик, произошло резкое вскипание и всплеск воды. Струя кипятка попала девушке в лицо, вызвав ожоги.

Кристен Бимер объяснила, почему подобные инциденты случаются. «Микроволновая печь разогревает воду, заставляя ее молекулы очень быстро двигаться. Иногда жидкость перегревается — она становится горячее температуры кипения, но внешне остается неподвижной, без пузырьков и характерных признаков кипения. Стоит лишь нарушить поверхность воды, опустив в нее чайный пакетик или ложку, и это может спровоцировать резкое бурное кипение с выбросом горячей жидкости наружу», — рассказала блогерша.

Сразу после происшествия мать оказала дочери первую помощь, а затем отвезла ее в больницу. Медики диагностировали у Полли ожоги первой степени.