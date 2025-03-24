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24.03.2025, 11:20

Спасение для избранных: что скрывалось за «кремлёвской таблеткой» в 90-х

Новости Мира 0 536

После распада Советского Союза в России стали активно распространяться слухи о загадочном «чудо-средстве», которое якобы было разработано для высокопоставленных чиновников и членов Политбюро. В народе его прозвали «кремлёвской таблеткой». Её приписывали невероятные свойства — от избавления от депрессии до общего омоложения организма, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Считалось, что это инновационное средство укрепляет иммунитет, улучшает работу внутренних органов и даже заменяет допинг спортсменам. По рассказам очевидцев и публикациям того времени, капсулу рекомендовали принимать при множестве заболеваний, и она быстро завоевала популярность среди тех, кто был готов поверить в чудо.

Что такое «кремлёвская таблетка» на самом деле

На деле «кремлёвская таблетка» представляла собой небольшую капсулу, состоящую из двух полусфер-электродов. Внутри располагался микроблок с источником питания. При контакте со слизистой оболочкой организма электрическая цепь замыкалась, и устройство начинало генерировать слабый электрический ток с частотой около 33–35 Гц. Каждые 3,8 секунды происходил импульс, который, по задумке разработчиков, должен был стимулировать нервные окончания и улучшать работу желудочно-кишечного тракта.

Массовое производство и вера в чудо

В период с 1993 по 1996 год было выпущено более трёх миллионов таких капсул. За рубежом новинку встречали с недоверием, тогда как в России это изобретение воспринималось как настоящее научное достижение. В СМИ и в рассказах очевидцев капсула обретала почти мистический статус: её продвижение по ЖКТ будто бы «налаживало» работу всех органов. Особенно популярно было мнение, что этот препарат помогал женщинам сохранять молодость и здоровье.

Слухи о разработке в секретных лабораториях СССР для высших эшелонов власти только подогревали интерес и делали капсулу ещё более желанной.

Опасные побочные эффекты и разочарование

Однако маркетологи предпочитали умалчивать о побочных эффектах и противопоказаниях. Между тем, медицинские специалисты предупреждали: подобное устройство нельзя было использовать при ряде серьёзных заболеваний — кишечной непроходимости, онкологии, наличии рубцов и язв, острых воспалительных процессах и, конечно, во время беременности.

Позже научные исследования показали, что «кремлёвская таблетка» в действительности не обладает чудодейственным эффектом. Её применение могло давать положительный результат только в сочетании с традиционным лечением и лишь при определённых проблемах — таких как дискинезия пищевода, нарушения работы толстой кишки или желчевыводящих путей.

Жив ли миф сегодня?

Несмотря на разоблачения и медицинские заключения, «кремлёвская таблетка» не исчезла полностью. Сегодня её можно встретить на рынке под другими названиями, а производители продолжают использовать легенды о её «элитном» происхождении для привлечения покупателей.

И всё же главное средство от болезней — это не волшебные капсулы, а трезвый взгляд на здоровье и проверенные методы лечения.

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