Белые носки снова как новые: что добавить во время стирки

Белые носки со временем теряют первоначальную свежесть и чистоту, а въевшиеся пятна порой кажутся невыводимыми. Но не стоит сразу спешить в магазин за дорогостоящей бытовой химией — порой отличное решение можно найти прямо на собственной кухне или в домашней аптечке, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti

Фото: pexels

Лимонная кислота — доступный помощник против пятен

Лимонная кислота эффективно борется с загрязнениями и серостью ткани. Если нужно удалить локальные пятна, соедините её со стиральным порошком в пропорции 1:2. Смесь следует нанести на влажные участки ткани, слегка втереть в загрязнённые зоны и оставить на час. Затем носки нужно тщательно прополоскать и постирать привычным способом.

Для более глубокой очистки можно использовать раствор: растворите 1–2 столовые ложки лимонной кислоты в литре тёплой воды. Замочите носки в этой жидкости на два часа, после чего хорошо прополощите и отправьте в стирку.

Аспирин — не только для здоровья, но и для чистоты

Обычные таблетки аспирина отлично помогают справляться с пожелтением и трудными пятнами. Достаточно растолочь несколько таблеток, растворить их в литре воды и замочить в этом растворе носки на несколько часов. Затем следует выстирать вещи с хозяйственным мылом.

Если вы пользуетесь стиральной машиной, добавьте порошок из растолчённых таблеток прямо в отсек для моющего средства.

Уксус — проверенный способ освежить белые вещи

Столовый уксус тоже может вернуть вещам ослепительную белизну. Разведите чайную ложку уксуса в литре тёплой воды и замочите носки в этом растворе на час. После замачивания тщательно прополощите и постирайте обычным способом.

Зубная паста и нашатырный спирт — необычный, но эффективный дуэт

Зубная паста не только очищает зубы, но и способна справляться с пятнами на ткани. Нанесите пасту на загрязнённые участки при помощи зубной щётки, а затем замочите носки в тёплой воде с добавлением 80 мл нашатырного спирта на два часа.

Есть и другой вариант: смешать зубную пасту с перекисью водорода. Полученный состав нанести на пятна, оставить на 15 минут, после чего прополоскать носки и постирать.

Заключение

Все эти способы просты, доступны и не требуют дорогостоящих чистящих средств. А результат способен приятно удивить — ваши белые носки снова будут выглядеть как новые!