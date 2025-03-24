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24.03.2025, 14:33

Натали объяснила, зачем ей место на кладбище: «Тянет»

Новости Мира 0 483

Недавнее признание популярной российской певицы Натали вызвало немало волнений среди её поклонников. Артистка рассказала, что заранее подготовила себе место на кладбище рядом с могилой покойного супруга, бизнесмена Александра Рудина. Об этом она поделилась в эфире программы «Ты не поверишь!», сообщает Lada.kz со ссылкой hibiny

Фото: ВК/страница Натали
Фото: ВК/страница Натали

По словам Натали, она установила рядом с могилой мужа вторую надгробную плиту. Артистка призналась, что её буквально «тянет» к любимому человеку, с которым она прожила более тридцати лет.

— Просто тянет, тянет к своей паре, — эмоционально заметила певица.

Потеря мужа стала для неё тяжелейшим испытанием. Она не скрывает: в первые месяцы после утраты ей хотелось уйти вслед за супругом. Однако Натали смогла собраться ради своих детей, хотя и признаёт, что вместе с Александром ушла часть её самой, и теперь она живёт как будто в другом, непривычном состоянии.

Эмоциональное признание певицы вызвало неоднозначную реакцию у её коллег. Так, певица Алиса Мон считает, что столь личные и тяжёлые переживания не стоит выносить на публику. Татьяна Буланова также высказалась осторожно, отметив, что ни за что не смогла бы решиться на подобный шаг, считая это плохой приметой. В то же время Лолита поддержала Натали, подчеркнув, что ничего предосудительного в этом поступке не видит: каждый человек имеет право задумываться о будущем и готовиться к нему так, как считает нужным.

Для Натали Александр Рудин был не только супругом, но и единственным любимым человеком. Они познакомились в 1991 году, прожили вместе более трёх десятилетий, воспитали троих сыновей. Александр ушёл из жизни в 2023 году, оставив в сердце певицы незаживающую рану.

Ранее Натали делилась, каким было последнее желание её мужа. Теперь, по всей видимости, она старается его исполнить, оставаясь рядом с ним даже после смерти.

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