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24.03.2025, 16:11

Актер Михаил Ефремов выходит на свободу, суд одобрил УДО

Новости Мира 0 424

Суд Белгородской области удовлетворил ходатайство известного российского актера Михаила Ефремова о досрочном освобождении. Как сообщает Telegram-канал Mash, условно-досрочное освобождение (УДО) было согласовано всеми сторонами — обвинением, прокуратурой, адвокатами и администрацией колонии, сообщает Lada.kz  со ссылкой на Газета.Ru

Кадр из видео/Телеграм-канал «SHOT»
Кадр из видео/Телеграм-канал «SHOT»

В ходе судебного заседания прокурор отметил, что цели уголовного наказания достигнуты, и дальнейшее пребывание актера в колонии не требуется. Однако после освобождения Ефремову запретят управлять транспортными средствами в течение трех лет.

Одной из ключевых причин, повлиявших на положительное решение суда, стало ухудшение состояния здоровья Михаила Ефремова. Медики подтвердили у артиста серьезные проблемы с легкими, что стало дополнительным аргументом в пользу его освобождения.

Известно также, что прошение об УДО актер подал в закрытом, «секретном» формате. В своей просьбе он подчеркнул, что глубоко раскаялся, не раз исповедовался и причащался в храме. Кроме того, Ефремов активно участвует в жизни колонии, помогая с проведением художественной самодеятельности и творческих мероприятий. По его словам, все дисциплинарные взыскания он осознал и исправил, а теперь морально готов к возвращению к обычной жизни.

Напомним, трагедия произошла 8 июня 2020 года. В состоянии алкогольного опьянения Михаил Ефремов выехал на встречную полосу в центре Москвы, где его внедорожник столкнулся с фургоном Lada. В результате аварии погиб 57-летний курьер Сергей Захаров. По итогам судебного разбирательства актер был приговорен к 7,5 годам лишения свободы.

Теперь, после почти четырех лет в колонии, Михаил Ефремов вскоре сможет вернуться на свободу.

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