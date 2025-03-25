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25.03.2025, 07:27

Как очистить весь дом кола-колой

Новости Мира 0 498

Многие слышали о том, что кола способна не только утолять жажду, но и справляться с различными загрязнениями, в том числе со ржавчиной. Это не миф, а проверенный на практике факт! Известный лайфхак поможет вам эффективно очистить кухню, ванную и даже сантехнику при минимальных усилиях и затратах, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Как приготовить универсальное чистящее средство

Для начала приготовим основу:

  • 100 мл жидкости для мытья посуды

  • 100 мл классической колы

Тщательно смешайте эти два ингредиента до получения однородной массы. Но это только первый этап.

Затем сделаем второй раствор:

  • 50 мл теплой воды

  • 1 столовая ложка соли

  • 1 столовая ложка пищевой соды

Растворите соль и соду в воде, после чего аккуратно соедините обе смеси.

Чтобы пользоваться составом было максимально удобно, перелейте его в бутылку с распылителем. Готово! Теперь у вас под рукой мощное домашнее средство для уборки, которое работает не хуже дорогих магазинных аналогов.

Как использовать средство в быту

1. На кухне:

Смесь отлично справляется с жиром и застарелыми пятнами на посуде, сковородах и кастрюлях. Просто распылите средство на загрязнённые поверхности так, чтобы оно не стекало, и накройте бумажными полотенцами или тканью. Дайте составу подействовать несколько минут, затем удалите остатки губкой — грязь и жир исчезнут без следа. Средство можно использовать для очистки кухонных фасадов, плит, вытяжек и других поверхностей, где обычно скапливается жир.

2. В ванной:
Раствор поможет вернуть чистоту раковине, ванне, душевой кабине, плитке и смесителям. Нанесите средство на загрязнённые участки, накройте тканью или салфетками и оставьте на 10–15 минут. После этого протрите поверхность губкой, и весь налёт уйдёт без усилий.

3. Для унитаза:
Чтобы избавиться от ржавчины и известкового налёта, залейте средство прямо в чашу унитаза и оставьте минимум на час, а лучше — на всю ночь. Утром останется лишь смыть воду и порадоваться идеальной чистоте. Результат зачастую превосходит действие привычных чистящих средств.

Вывод

Колу можно смело использовать не только в кулинарии, но и в уборке. Главное — соблюдать пропорции и давать средству время для воздействия. Благодаря такому простому лайфхаку ваш дом будет сверкать чистотой без лишних затрат и усилий.

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