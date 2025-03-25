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25.03.2025, 08:29

Элитные мигранты будут получать привилегии в России

Новости Мира 0 552

Высококвалифицированные иностранные специалисты, приезжающие работать в Россию, смогут рассчитывать на ряд привилегий. В частности, они будут освобождены от обязательного экзамена по русскому языку, истории России и основам российского законодательства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Министерства внутренних дел, передает Lada.kz

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Согласно опубликованной информации, такие специалисты смогут не только упростить процесс легализации своего пребывания в России, но и перевезти в страну членов своих семей. Кроме того, они получат возможность оформить вид на жительство для себя и своих близких родственников по упрощенной процедуре. При этом работодателям не потребуется получать отдельное разрешение для привлечения высококвалифицированных иностранных работников.

Еще одно преимущество касается оформления виз: они будут выдаваться на срок действия разрешения на работу, однако максимальный срок визы не будет превышать трех лет.

Напомним, что 20 марта президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранные граждане смогут работать в стране без патента после прохождения обязательной дактилоскопии. Кроме того, им предстоит пройти медицинское обследование, включающее тестирование на наличие наркотических веществ и опасных инфекционных заболеваний.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поднимал вопрос о необходимости выявления мигрантов, работающих в России без уплаты налогов. Он также выступил с предложением ввести персональную ответственность для руководителей компаний, которые привлекают трудовых мигрантов через фирмы-однодневки и используют нелегальные схемы в сфере занятости.

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