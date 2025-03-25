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25.03.2025, 08:50

Самое дорогое в мире куриное яйцо продали за 270 тысяч тенге

Новости Мира 0 1 450

На одной из ферм Великобритании нашли уникальное куриное яйцо, которое стало самым дорогим в истории. Как пишет издание Wellington Weekly News, необычный экземпляр продали на аукционе за 420 фунтов стерлингов — это примерно 272 тысячи тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Lenta.ru

Фото: Ali Greene / Wellington Weekly News
Фото: Ali Greene / Wellington Weekly News

Необычное яйцо обнаружила сотрудница фермы Элли Грин еще в январе. Ее внимание привлекло то, что яйцо катилось совершенно не так, как все остальные. Причина оказалась в его форме: вместо привычного овала оно было практически идеально круглым. Сферическая форма куриного яйца — крайне редкое явление. 

«Такого ни у кого нет. Даже у Илона Маска нет круглого яйца, правда ведь?» — пошутила Грин в интервью BBC News.

Подобные находки уже появлялись на аукционах в прошлом. Однажды похожее яйцо было продано за 220 фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 143 тысячам тенге. Однако яйцо, найденное Элли Грин, удвоило этот результат и было выкуплено за сумму вдвое большую.

Все средства от продажи яйца Грин решила направить на благотворительность — в организацию Devon Rape Crisis, которая оказывает помощь жертвам сексуального насилия. Ранее Элли была волонтером этой организации и работала на горячей линии, но служба была закрыта из-за нехватки финансирования. Таким образом, редкое яйцо помогло привлечь внимание и собрать средства для важной миссии.

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