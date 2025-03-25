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25.03.2025, 09:09

Журналист случайно попал в закрытый чат высших чиновников США: «Это шокирующая безрассудность»

Новости Мира 0 650

Высокопоставленные чиновники администрации Дональда Трампа случайно раскрыли детали планируемой военной операции в Йемене в закрытом чате мессенджера Signal. По ошибке в переписку был добавлен главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг, который стал свидетелем обсуждения секретных данных, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Mark Schiefelbein/AP
Фото: Mark Schiefelbein/AP

В беседе участвовали глава Пентагона, госсекретарь, советник по нацбезопасности, директор ЦРУ и другие ключевые представители власти. Инцидент вызвал резонанс в конгрессе и стал поводом для официального расследования. Белый дом подтвердил подлинность переписки, подчеркнув при этом, что угрозы нацбезопасности нет.

Секреты в открытом доступе

В переписке, которая шокировала Голдберга, обсуждались тактические планы предстоящих ударов, список целей и последовательность действий. Среди участников чата — министр обороны, госсекретарь, глава ЦРУ и другие влиятельные фигуры.

Разногласия в администрации

Вице-президент Джей Ди Вэнс выражал недовольство необходимостью снова «спасать Европу» и сомневался в своевременности операции. Министр обороны поддержал его мнение, но настаивал на действиях, несмотря на риски роста цен на нефть.

Белый дом признал факт утечки

Совет нацбезопасности подтвердил подлинность переписки, но заверил, что угроз для военных или нацбезопасности нет. Дональд Трамп заявил, что не знал о произошедшем, но поручил провести проверку.

Маск иронизирует, Конгресс возмущён

Илон Маск прокомментировал скандал, отметив, что «никто не читает журнал The Atlantic». В Конгрессе же звучат призывы к расследованию — демократы и некоторые республиканцы требуют выяснить все обстоятельства и наказать виновных.

Возможные юридические последствия

Эксперты обратили внимание на использование функции автоудаления сообщений в чате, что может нарушать федеральные законы о хранении государственных записей.

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