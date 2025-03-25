После 47 лет в камере смертников японец получит $1,44 млн компенсации

В Японии суд обязал государство выплатить рекордную компенсацию 89-летнему Ивао Хакамата, который почти полвека провёл в камере смертников, ожидая исполнения приговора, и в итоге был признан невиновным. По решению окружного суда префектуры Сидзуока, японец получит 217 миллионов иен (примерно 1,44 миллиона долларов). Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на адвокатов Хакаматы, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: Facebook/Amnesty International

Как уточняется, иск о выплате компенсации был подан в январе этого года, а решение было вынесено накануне. По словам защиты, суд учёл 47 лет, которые Хакамата провёл в заключении с момента ареста и до освобождения.

История этого дела началась ещё в 1966 году, когда Ивао Хакамата был арестован по подозрению в жестоком убийстве своего начальника, его супруги и двоих детей. После почти трёхнедельных допросов мужчина признал свою вину, однако позже на судебных слушаниях заявил, что признание было выбито из него под пытками.

Только спустя десятилетия, в 2014 году, повторное расследование с анализом ДНК доказало его непричастность: генетический материал Хакаматы не совпал с образцами, найденными на месте преступления. После этого мужчина был освобождён, однако дело продолжало рассматриваться.

Переломный момент наступил в сентябре 2024 года, когда окружной суд Сидзуоки окончательно оправдал Ивао Хакамату. Судьи выявили сразу три факта фальсификации доказательств. В частности, были сфабрикованы якобы найденные при обыске фрагменты одежды, а также показания обвиняемого, полученные в результате жестокого давления во время допросов. Суд особо отметил, что «показания, полученные под пытками, не могут считаться допустимым доказательством». Кроме того, эксперты указали на неестественно яркий цвет крови на одежде, пролежавшей более года в бочке с пастой мисо, что также свидетельствовало о подделке вещественных доказательств.

В октябре 2024 года прокуратура объявила, что не будет оспаривать оправдательный приговор, и дело было окончательно закрыто в пользу Хакаматы. Таким образом, он стал не только самым долго ожидавшим казни человеком в истории Японии, но и символом борьбы за справедливость и реформу судебной системы.