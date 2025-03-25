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25.03.2025, 12:04

Обращение Эрдогана, волна задержаний и напряжение в Турции: что происходит за кулисами

Новости Мира 0 971

В Турции продолжаются масштабные протесты, вызванные задержанием мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган выступил с жестким заявлением, в котором призвал оппозицию прекратить провокации и не раскачивать ситуацию в стране, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ

Фото: en.iz.ru
Фото: en.iz.ru

В обращении к нации после заседания правительства Эрдоган подчеркнул, что мирные протесты переросли в акты насилия, ответственность за которые, по его словам, несет оппозиция. Президент обвинил оппозиционные партии в дестабилизации обстановки и провоцировании беспорядков.

«Хватит играть с нервами нации», — заявил турецкий лидер. 

Он добавил, что все виновные в беспорядках будут привлечены к ответственности как на политическом уровне в парламенте, так и в рамках судебных разбирательств. Эрдоган обвинил оппозицию в том, что именно она должна отвечать за пострадавших полицейских, поврежденное имущество и нанесенный ущерб государству.

В своем выступлении он также призвал оппозиционеров прекратить попытки дестабилизировать страну и открыто ответить за коррупционные скандалы и нарушения закона:

«Если вы уверены в своей правоте, выйдите и заявите об этом. Если у вас есть смелость, отчитайтесь перед народом за коррупцию, взятки и другие преступления. И перестаньте натравливать на полицию радикальные маргинальные организации», — подчеркнул Эрдоган.

По информации The Washington Post, протестные акции не стихают ни в Стамбуле, ни в Анкаре. На улицах происходят столкновения с полицией, которая применяет водометы и перцовый газ для разгона демонстрантов.

Министр внутренних дел Турции Али Йерликая сообщил в социальной сети X, что на данный момент по всей стране задержаны 1133 участника беспорядков. Он отметил, что в результате протестов пострадали 123 полицейских, а у демонстрантов были изъяты опасные предметы — кислота, камни, палки, фейерверки, бутылки с зажигательной смесью, топоры и ножи.

Кроме того, среди задержанных есть лица, связанные с 12 различными террористическими организациями. По словам министра, многие из них ранее привлекались к ответственности за кражи, мошенничество, сексуальные домогательства и умышленное нанесение телесных повреждений.

Напомним, что 19 марта в ходе спецоперации были задержаны мэр Стамбула Экрем Имамоглу и его пресс-секретарь Мурат Онгун. Суд постановил оставить Имамоглу под стражей на четыре дня, после чего ему официально предъявили обвинения и арестовали.

На фоне этих событий власти Турции временно ограничили доступ к социальным сетям, а в Стамбуле ввели запрет на проведение любых массовых мероприятий до 23 марта. Несмотря на это, в городе прошли студенческие протесты, которые сопровождались применением силы со стороны полиции. Местные жители в ответ устроили так называемый «кастрюльный бунт», стуча по кастрюлям из окон и балконов в знак несогласия с действиями властей.

23 марта власти Турции сообщили о задержании более 300 человек в ходе протестов. В этот же день было вынесено официальное решение суда об аресте Имамоглу. Кроме того, был введен запрет на въезд и выезд из Стамбула, что еще сильнее накалило обстановку в стране.

Ситуация остается напряженной, а число задержанных продолжает расти. Турецкое правительство подчеркивает, что не допустит дестабилизации и жестко отреагирует на любые попытки расшатать порядок.

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