Стало известно, сколько актер Ефремов заработал денег в колонии

Известный актер Михаил Ефремов, отбывая наказание в колонии, сумел заработать около 235 тысяч рублей. Об этом сообщает издание Aif.ru со ссылкой на члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Еву Меркачеву, передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Телеграм-канал «Иван Охлобыстин»

По словам правозащитницы, в среднем зарплата Ефремова составляла около 5 тысяч рублей в месяц. Эти средства он тратил на небольшие удовольствия вроде печенья, чая и сладостей.

«Я думаю, больших накоплений у него не осталось. Возможно, на счету у него сейчас около 10–15 тысяч рублей», — отметила Меркачева.

Журналисты Aif.ru подсчитали, что за 4,5 года нахождения в исправительном учреждении актер мог заработать около 235 тысяч рублей после вычета налогов.

Напомним, в феврале 2025 года Михаил Ефремов подал ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО). В обращении к руководству колонии он сослался на состояние здоровья, подчеркнул, что исправно трудится — шьет форму для заключенных и выполняет установленные планы. Кроме того, актер рассказал о регулярных исповедях, причастиях и участии в храмовой жизни на территории колонии. Он также активно помогал в организации культурно-массовых мероприятий, участвуя в художественной самодеятельности. По его словам, прошлые замечания он переосмыслил и готов вернуться к жизни на свободе.

24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова и принял решение о его условно-досрочном освобождении.

Трагедия, приведшая к этому приговору, произошла 8 июня 2020 года. В центре Москвы по вине актера случилось смертельное ДТП, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров. Суд приговорил Михаила Ефремова к 7,5 годам лишения свободы.