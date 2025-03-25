Сколько яиц можно есть в день: ученые удивили новыми выводами

Долгое время яйца считались опасными для сердца из-за высокого содержания холестерина в желтке. Врачи рекомендовали ограничиваться всего парой яиц в неделю, опасаясь негативных последствий для сосудов, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti

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Однако современные исследования полностью опровергают эти устаревшие убеждения. Ученые пришли к выводу, что жесткие ограничения не только не нужны, но могут быть даже вредны.

Дело в том, что холестерин, поступающий с пищей, в том числе из яиц, почти не влияет на уровень «плохого» холестерина (ЛПНП) в крови. Организм сам умеет поддерживать баланс: когда холестерин приходит извне, печень уменьшает его собственную выработку.

Более того, в яичных желтках содержится лецитин — важнейшее вещество, которое препятствует образованию жировых бляшек в сосудах и тем самым защищает сердечно-сосудистую систему.

Еще один важный аргумент в пользу яиц — их невероятная питательная ценность. В среднем одно яйцо содержит около 6 граммов полноценного белка, набор всех незаменимых аминокислот, витамины А, D, В12, а также селен и холин. Последний элемент особенно полезен для мозга: он поддерживает когнитивные функции и помогает снижать риск возрастных нарушений памяти.

При этом яйца остаются очень низкокалорийным продуктом — всего 70–80 килокалорий на одно яйцо, что делает их идеальным выбором для тех, кто следит за весом или придерживается диеты.

Так сколько же можно есть яиц без вреда для здоровья? Современные рекомендации таковы: здоровому человеку вполне безопасно употреблять до трёх яиц в день. Спортсменам и людям на низкоуглеводной диете можно даже больше — в зависимости от индивидуальных потребностей и переносимости.

Однако важна не только частота, но и способ приготовления. Вареные яйца, пашот или омлет без масла — лучшие варианты. А вот жареные на масле блюда уже теряют часть пользы и прибавляют лишние калории.

Есть и предостережения: у небольшой части людей (примерно 2–3 %) встречается аллергия на яичный белок. Кроме того, людям с заболеваниями печени и диабетом второго типа стоит посоветоваться с врачом, прежде чем увеличивать долю яиц в рационе.

Для большинства же людей яйца — это доступный и полезный суперфуд, отказываться от которого не стоит. А миф о «не более двух яиц в неделю» давно пора отправить в прошлое. Добавляйте яйца в рацион смело и осознанно — и ваш организм только скажет спасибо.