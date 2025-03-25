Супергриб, заражающий через кошек: мир может охватить новая эпидемия

В Бразилии складывается тревожная ситуация: стремительно распространяется опасная грибковая инфекция — споротрихоз. Основными переносчиками заболевания становятся домашние кошки, через которых инфекция переходит и к людям, сообщает Lada.kz со ссылкой на tsargrad.tv

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Страна уже более двух десятилетий борется с самой масштабной эпидемией споротрихоза, начавшейся в конце 1990-х годов. За это время грибок мутировал, адаптировался к жизни в городских условиях и продолжает развиваться с ускоренной скоростью. Ученые считают, что этому способствует постоянное воздействие факторов загрязненной городской среды и тесное взаимодействие животных и людей.

Недавние молекулярные исследования показали тревожные результаты: у грибка Sporothrix brasiliensis и его близкого родственника Sporothrix schenckii наблюдается значительное генетическое разнообразие. Это указывает на его быструю эволюцию и потенциальное развитие устойчивости к современным противогрибковым препаратам. Эксперты предупреждают: грибки становятся все более агрессивными и патогенными. Заражение человека может происходить через царапины или укусы инфицированных кошек, которые играют ключевую роль в передаче споротрихоза.

Особенности поведения кошек только способствуют распространению болезни. Животные часто контактируют с внешней средой, вступают в конфликты с другими кошками, и все это увеличивает вероятность их заражения и дальнейшей передачи инфекции человеку.

Еще одной серьезной проблемой становится растущая устойчивость споротрихоза к существующим лекарственным препаратам. По мнению специалистов, если мутация грибка продолжится такими темпами, это может привести к серьезному кризису в системе здравоохранения Бразилии. Возможные последствия могут выйти далеко за пределы страны, угрожая уже на глобальном уровне.