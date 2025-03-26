Британец лишился зубов из-за любви к энергетическим напиткам

Издание Daily Star рассказало о необычной истории 49-летнего Николаса Мадфорда из Девона (Великобритания), который лишился зубов после 20 лет регулярного потребления энергетиков, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: nicholasjohnmudford/Instagram

Мужчина признается, что на протяжении двух десятилетий выпивал в среднем по 21 банке энергетического напитка каждую неделю. Постепенно его зубы начали разрушаться, становясь хрупкими и буквально крошась на глазах. Однако страх перед стоматологами не позволял ему обратиться за помощью — визиты к врачу он откладывал год за годом.

Ситуация достигла критической точки, когда по дороге на работу у Николаса выпал передний зуб. «В тот момент я почувствовал себя буквально бездомным, хотя у меня есть хорошая работа и стабильная жизнь», — рассказывает он.

Работая страховым брокером, Мадфорд постоянно сталкивался с людьми и чувствовал дискомфорт из-за своего внешнего вида. В феврале он наконец решился на кардинальные перемены: отправился в Турцию и установил полный комплект виниров, потратив на это около 9 тысяч фунтов стерлингов.

«Теперь я улыбаюсь без стеснения, с удовольствием фотографируюсь и стараюсь предостеречь всех от чрезмерного употребления энергетиков. Они действительно разрушают зубы!» — делится Николас.

После преображения мужчина обрел уверенность в себе и уже строит планы на будущее: он намерен раз в два года летать в Турцию для профилактического осмотра и проверки состояния десен. Но главное, по его словам, — это возможность снова чувствовать себя полноценным человеком и свободно улыбаться.