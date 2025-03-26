В сети магазинов «Светофор» нашли почти тонну фальсификата

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в торговых точках популярной сети магазинов «Светофор» обнаружили 864 килограмма фальсифицированных продуктов. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Стрингер/Sputnik/РИА Новости

С января по март 2025 года в магазинах сети были зафиксированы серьезные нарушения. Среди них — продажа продукции, не соответствующей обязательным требованиям и техническим регламентам. Специалисты Россельхознадзора выявили подделку среди таких товаров, как сыры, сливочное масло, творог, сливки и молоко.

Кроме того, проверка выявила превышение допустимых норм содержания дрожжей, молочнокислых бактерий и сорбиновой кислоты в ряде образцов. В списке производителей, продукция которых признана фальсификатом, оказались компании «Версия», «Русмолоко», «Брасовские сыры», «Симбирскмолпром» и Верховский молочно-консервный завод.

Контролирующие органы также зафиксировали грубые нарушения правил реализации продукции животного происхождения. В ряде случаев отсутствовали необходимые ветеринарные документы, маркировка, а также были выявлены факты продажи просроченной продукции.

По итогам проверок владельцу сети ООО «Торгсервис 78» были направлены официальные предостережения о недопустимости нарушений. Недоброкачественные продукты общей массой 864 килограмма изъяты из оборота и подлежат уничтожению.

Россельхознадзор продолжает мониторинг торговых сетей региона, чтобы пресечь дальнейшую реализацию фальсифицированных товаров и обезопасить потребителей.