Перегар: как быстро избавиться от амбре после бурного застолья

Многие уверены, что неприятный запах перегара возникает из желудка, и пытаются устранить его с помощью плотного обеда или мятной жевательной резинки. Однако такая мера не решает проблему. Как пояснил врач-нарколог Василий Шуров, источник этого запаха совсем иной, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

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Дело в том, что после употребления алкоголя в организме запускаются сложные биохимические процессы: этанол превращается в ацетальдегид — токсичное соединение, которое выводится не только через почки и кожу, но и с выдыхаемым воздухом. Именно поэтому перегар идет не из желудка, а из легких, и никакими средствами полностью скрыть его невозможно.

«Если вас ждет важная встреча или мероприятие, лучше отказаться от спиртного заранее. Запах перегара — это результат выделения ацетальдегида через легкие, и никакая жевательная резинка или душ не помогут его полностью устранить», — отметил врач.

Интенсивность запаха зависит от количества выпитого, а также от индивидуальных особенностей организма. Чем быстрее тело перерабатывает и выводит продукты распада алкоголя, тем быстрее исчезает и неприятный запах. С возрастом метаболические процессы замедляются, поэтому у людей постарше запах перегара держится дольше. Кроме того, как подчеркнул Шуров, у худощавых людей он выражен сильнее и дольше, тогда как людям с избыточной массой тела для появления стойкого запаха нужно употребить больше алкоголя.

Чтобы минимизировать последствия застолья, врач советует соблюдать несколько простых правил. Во-первых, не злоупотреблять спиртным и обязательно хорошо поесть перед началом вечеринки — это позволит замедлить всасывание алкоголя в кровь. После праздника рекомендуется пить как можно больше чистой воды, можно также пить чай или кофе. Гигиена тоже играет роль: нужно обязательно почистить зубы, умыться и принять контрастный душ.

Кроме того, улучшить самочувствие и ускорить выведение токсинов помогут дневной сон и легкая физическая активность. Спокойная пробежка или комплекс простых упражнений поддержат обмен веществ и позволят организму быстрее справиться с последствиями бурного вечера, заключил специалист.