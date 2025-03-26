Иранская активистка получила 178 ударов плетью и 18 месяцев тюрьмы за отказ носить хиджаб

В Иране вынесли очередной жесткий приговор в отношении правозащитницы. Как сообщает Daily Mail, 29-летняя иранская активистка и студентка Тегеранского университета Хамиде Зарей приговорена к 18 месяцам лишения свободы и 178 ударам плетью. Поводом для ареста стал отказ женщины носить обязательный в стране хиджаб, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: centerforhumanrights/Instagram

Зарей хорошо известна как участница женского движения «Гилак» и уже не впервые подвергается репрессиям со стороны властей. Последний случай произошел 3 февраля, когда активистку задержали и доставили в суд города Решт. Ей предъявили сразу несколько обвинений: нарушение общественного порядка, сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, оскорбление полицейского и нанесение "невидимых телесных повреждений". За каждое из них последовало отдельное наказание: 9 месяцев заключения и 74 удара плетью по первому обвинению, еще 9 месяцев за сопротивление полиции, плюс 74 удара и дополнительно 30 ударов плетью за оскорбление и нанесение повреждений.

По данным правозащитной организации Hengaw, активистка провела 29 дней в центральной тюрьме Рашта, где, по сообщениям, подвергалась физическому насилию со стороны охраны. После освобождения под залог 3 марта ее вновь ждет заключение и телесные наказания.

Судебное преследование Хамиде Зарей продолжается уже не первый год. Так, летом 2023 года ее арестовали и поместили в тюрьму Лакан, а в ноябре того же года революционный суд города Караджа приговорил девушку к одному году лишения свободы за «пропаганду против Исламской Республики». После освобождения ей запретили выезжать за границу и пользоваться социальными сетями в течение двух лет.

Случай Хамиде Зарей стал еще одним подтверждением жесткой политики иранских властей в отношении женщин, которые отказываются подчиняться обязательным религиозным нормам.