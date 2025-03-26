Секреты хозяйственного мыла: чем оно лечило 100 лет назад и может помочь сегодня

Вопреки распространённому мнению, хозяйственное мыло, знакомое каждому советскому гражданину, появилось далеко не сразу после окончания Великой Отечественной войны. Его история уходит корнями в дореволюционную Россию, когда продукцию, схожую по своим свойствам, начали выпускать ещё в конце XIX — начале XX века, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny

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Тогда вместо ставшего впоследствии классическим «хозяйственного» мыла, производимого по строгим ГОСТам, на рынке присутствовало так называемое «Народное» мыло, выпускаемое знаменитым парфюмерно-косметическим товариществом «Брокар и Ко». Этот продукт пользовался невероятной популярностью и заслуживал искреннего почитания среди покупателей.

Хотя состав «Народного» мыла отличался от советской рецептуры, его функциональные свойства были схожи. Особенно ценилось оно за мощное дезинфицирующее действие, благодаря чему активно использовалось не только в быту, но и в медицине. Врачи применяли его для обработки рук перед хирургическими вмешательствами, поскольку мыло эффективно уничтожало болезнетворные бактерии.

Для усиления антисептических качеств в состав добавляли особые вещества, главным из которых была едкая щелочь. Настолько высоко ценились очищающие свойства этого средства, что в начале прошлого века им лечили гинекологические и урологические заболевания, а также промывали огнестрельные раны и другие повреждения кожи.

В дальнейшем, уже в советскую эпоху, хозяйственное мыло завоевало широкую популярность благодаря своим антибактериальным, противогрибковым и антисептическим свойствам. Его активно использовали не только для стирки и уборки, но и в качестве доступного медицинского средства. Оно считалось эффективным в борьбе с угревой сыпью, гнойными воспалениями и кожными инфекциями, такими как лишай.

Интересно, что во время эпидемий гриппа врачи рекомендовали промывать носовые ходы слабым мыльным раствором, предполагая наличие у мыла и противовирусных свойств. Хотя такая процедура могла вызывать раздражение слизистой и другие неприятные ощущения, подобные неудобства считались несущественными по сравнению с возможностью предотвратить тяжёлое течение болезни у пожилых людей и пациентов с ослабленным иммунитетом.