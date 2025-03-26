Российским банкам вернут доступ к SWIFT для международных платежей

Российские банки готовятся к возвращению в международную систему межбанковских расчетов SWIFT. Это предусмотрено в рамках нового соглашения между Москвой и Вашингтоном. Первым к системе планируется подключить Россельхозбанк, сообщает Finratings.kz со ссылкой на официальное заявление Кремля , передает Lada.kz

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В документе отмечается, что с момента отключения российских финансовых организаций от SWIFT летом 2022 года они были вынуждены искать альтернативные каналы для проведения международных платежей. Теперь же снятие санкций с Россельхозбанка и других банков, участвующих в торговле продовольствием и удобрениями, позволит им снова использовать международную систему расчетов и работать с корреспондентскими счетами. Это должно способствовать стабильности поставок и упростить внешнеэкономическую деятельность.

Для бизнеса восстановление доступа к SWIFT означает сокращение издержек и упрощение международных переводов. Обычные потребители могут ощутить это через снижение цен на импортные товары. Однако аналитики призывают не спешить с выводами: многие другие санкционные ограничения продолжают действовать, что может сдерживать масштабный эффект.

Финансовые рынки отреагировали на эту новость сдержанно — серьезных колебаний не последовало. Вместе с тем эксперты прогнозируют рост котировок акций крупных российских банков и укрепление рубля после официального подтверждения и практической реализации договоренностей.

Напомним, что в 2022 году Европейский союз, в ответ на военный конфликт в Украине, отключил крупнейшие российские банки — Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк — от SWIFT, что значительно усложнило проведение международных расчетов для России.

Добавим, что 25 марта 2025 года в Эр-Рияде завершился очередной раунд переговоров между США, Россией и Украиной. Ключевой темой обсуждений стало возможное установление частичного перемирия и прекращение боевых действий в районе Черного моря.