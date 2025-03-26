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26.03.2025, 12:31

«Устали доставать ножи из спины»: Дугин рассказал, почему Эрдогану не стоит надеяться на поддержку России

Новости Мира 0 963

В Турции сегодня разворачиваются события, которые уже называют третьей попыткой государственного переворота в стране за последние 15 лет, инициированной Западом. Однако, по мнению российского философа Александра Дугина, рассчитывать на поддержку Москвы президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану не приходится, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Царьград"

Фото: Ana Fernandez/Globallookpres
Фото: Ana Fernandez/Globallookpres

После ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу Турция столкнулась с масштабными волнениями, которые продолжаются и сегодня. Политический кризис стремительно углубляется. Чтобы объективно оценить происходящее, важно учитывать несколько ключевых аспектов.

Во-первых, Экрем Имамоглу, как и мэр Анкары, представляет оппозицию действующему президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Он является членом Республиканской народной партии — политической силы, отстаивающей леволиберальные, светские и проевропейские взгляды. Эта партия видит Турцию частью западного мира и выступает против исламизации политики, проводимой Эрдоганом. Кроме того, многие представители этого движения настроены достаточно недружелюбно по отношению к России.

Во-вторых, сам Эрдоган в последние месяцы допустил ряд серьёзных просчётов. Одним из самых значительных стало его решение поддержать группировки, связанные с Аль-Каидой*, в их попытках захвата власти в Сирии. Этот шаг стал тяжёлым ударом для отношений Анкары с Москвой и Тегераном. Теперь ни Россия, ни Иран не станут помогать Эрдогану в трудную минуту. Внутри Турции его сирийская политика также вызывает недовольство и критику, особенно на фоне этнических чисток и преследований религиозных меньшинств в регионе. Передача власти в Сирии экстремистским группировкам стала стратегической ошибкой, которая ещё долго будет преследовать Эрдогана.

Не стоит искать в этих протестах «руку» Москвы или Тегерана. Скорее всего, за дестабилизацией ситуации стоит Запад, стремящийся ослабить Эрдогана. Но вне зависимости от внешнего влияния, сирийский провал подорвал его позиции внутри страны.

Ещё один важный фактор — экономический кризис. Турецкая лира обесценивается, инфляция растёт, а экономика испытывает серьёзные потрясения. На фоне этих проблем сближение Эрдогана с глобалистскими кругами, его контакты с руководством британской разведки и попытки лавировать между Западом и Востоком окончательно поставили его в крайне уязвимое положение. Оппозиция не упустила шанса обвинить президента в политических и экономических провалах и попыталась консолидировать вокруг себя недовольное население.

Несмотря на авторитарные черты турецкой системы, в стране всё же сохраняются демократические механизмы. И поэтому Эрдоган не смог воспрепятствовать тому, что жители крупнейших городов страны — Стамбула и Анкары — избрали оппозиционных мэров. Это поражение он воспринял как угрозу своему режиму и решил устранить самого заметного противника — Экрема Имамоглу. Вопрос о том, имелись ли реальные основания для ареста мэра, остаётся риторическим. В современной политике любой чиновник может оказаться под ударом, вопрос лишь в политической целесообразности.

Однако и здесь ситуация непроста. Имамоглу пользуется поддержкой глобалистских структур, включая сети, связанные с Джорджем Соросом. Формально можно было бы оправдать действия Эрдогана борьбой с внешним вмешательством. Но он сам, своими недавними шагами, подорвал доверие ключевых союзников, включая Россию и Иран. В результате он оказался в политической изоляции.

Сегодня мы наблюдаем в Турции классический сценарий «цветной революции». Этим воспользовались различные силы, в том числе те же кемалисты — турецкие националисты и военные, которых Эрдоган когда-то обвинял в участии в мнимом заговоре «Эргенекон». Именно они в 2016 году спасли его от попытки государственного переворота. Теперь они вряд ли снова окажут поддержку.

По сути, Эрдоган оказался в одиночестве, потеряв поддержку как внутри страны, так и за её пределами. Всё это делает его положение крайне уязвимым. При этом за протестами действительно стоят западные структуры, но основная масса протестующих — простые граждане, разочарованные в проводимой политике и экономических неурядицах.

Ситуация становится всё более непредсказуемой. Возможно, выходом могло бы стать формирование правительства национального единства на основе компромисса между кемалистами и умеренными исламистами. В этом контексте возникает вопрос о здоровье и роли лидера Партии националистического движения Девлета Бахчели — многолетнего союзника Эрдогана. Вокруг него уже появляются слухи о смерти, хотя официального подтверждения нет. Но очевидно, что его влияние и активность заметно снизились. На «серых волков» — радикальных националистов, когда-то бывших опорой режима, — президенту теперь рассчитывать не приходится.

Таким образом, будущее Эрдогана и его режима выглядит крайне неопределённым. Россия, в свою очередь, готова к любому развитию событий. Нам важно видеть в Турции сильного, самостоятельного соседа, который проводит независимую и предсказуемую внешнюю политику. Желательно, конечно, чтобы эта политика была дружественной, но необходимо быть готовыми и к менее благоприятным сценариям.

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