Павел Прилучный одержал победу в судебном разбирательстве по алиментам с Агатой Муцениеце

Известный российский актер Павел Прилучный выиграл судебное дело по алиментам, поданное против него его бывшей супругой, актрисой Агатой Муцениеце. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram -канал Shot.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Ранее сообщалось, что Агата Муцениеце добилась пересмотра размера алиментных выплат, в результате чего сумма возросла в десять раз, и Прилучному было предъявлено требование выплатить около 1,5 миллиона рублей. Однако в ходе последнего заседания суд признал, что все финансовые и имущественные вопросы между бывшими супругами были урегулированы еще во время развода. Кроме того, между ними было заключено три официальных соглашения: о выплате алиментов, о порядке воспитания общих детей и о разделе имущества.

По словам адвоката Павла Прилучного, согласно этим документам вся недвижимость осталась у Агаты Муцениеце. Суд также утвердил порядок проживания детей: их сын Тимофей будет жить с отцом, а дочь Мия останется с матерью.

Таким образом, попытка пересмотреть ранее утвержденные условия оказалась безуспешной. Суд окончательно подтвердил действительность заключенных соглашений и освободил актера от новых финансовых претензий со стороны бывшей жены.