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26.03.2025, 19:11

Врач объяснил, можно ли вылечить грыжу народными средствами

Новости Мира 0 295

Грыжи брюшной стенки — достаточно частая проблема, с которой сталкивается около 20% населения планеты. Однако, несмотря на угрозу серьезных осложнений, многие люди избегают посещения врача, надеясь на исцеление с помощью народных рецептов. Хирург «СМ-Клиника» Ильдус Мухаметов предостерегает: такие методы не только неэффективны, но и способны привести к ухудшению состояния, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

По словам специалиста, наиболее распространены паховые, пупочные и послеоперационные грыжи — они составляют до 96% всех случаев. Чаще всего врачи диагностируют именно паховые грыжи (около 80%). Однако независимо от разновидности суть проблемы одинакова: органы брюшной полости частично выходят за пределы брюшной стенки.

Причины развития грыжи могут быть разными: возрастные изменения тканей, колебания веса, ожирение, низкая физическая активность, беременность, чрезмерные физические нагрузки, особенности анатомического строения, травмы или последствия хирургических операций.

Размер грыжевого выпячивания может сильно варьироваться — от маленького образования, заметного только при напряжении, до крупных грыж, сравнимых по величине с кулак и даже больше. В особенно тяжелых случаях, например после операций на брюшной полости, развиваются гигантские вентральные грыжи.

На ранних стадиях небольшие грыжи могут появляться при физической нагрузке или кашле и исчезать в покое. Однако насторожить должны такие симптомы, как резкая боль в области грыжи, тошнота, рвота, вздутие живота и признаки кишечной непроходимости. Эти проявления могут указывать на серьезное осложнение — ущемление грыжи.

«Ущемление — это опасное состояние, при котором часть органа застревает в грыжевых воротах, кровоснабжение нарушается, и ткани начинают отмирать. На первых этапах ущемления иногда удается вправить выпячивание, но делать это самостоятельно опасно. Это не решает проблему и может привести к еще более тяжелым последствиям. Наличие грыжи — это уже сигнал о слабости брюшной стенки, и единственный надежный способ устранить дефект — хирургическая операция. Со временем грыжа увеличивается в размерах, что усложняет последующее лечение», — пояснил Мухаметов.

Тем не менее многие пациенты продолжают верить в силу народных средств. В практике хирурга были случаи, когда люди пытались избавиться от грыжи с помощью компрессов из травяных отваров, сметаны с крапивой, листьев капусты и лопуха. Некоторые применяли глину, эфирные масла, спиртовые настойки или парились в бане, надеясь, что тепло поможет снять боль и «заживить» грыжу.

Но, как подчеркнул врач, такие попытки не только бесполезны, но и опасны. Особенно рискованно применять народные методы при ущемленной грыже — это может лишь усугубить ситуацию и привести к тяжелым последствиям для здоровья.

Оптимальным решением является своевременное обращение к врачу. Современная хирургия предлагает малоинвазивные методы лечения, позволяющие пациентам быстро восстановиться после операции. Одним из таких способов является лапароскопическая герниопластика.

«Во время процедуры через небольшие проколы на брюшной стенке органы возвращаются в брюшную полость, при необходимости удаляется грыжевой мешок, а дефект укрепляется специальным сетчатым имплантом. Кроме лапароскопических методик, есть и открытые варианты герниопластики. Конкретный способ лечения подбирается в зависимости от расположения грыжи, её размера, состояния здоровья пациента и сопутствующих заболеваний. Если возможно, хирурги выбирают малоинвазивное вмешательство, поскольку это позволяет сократить сроки восстановления и минимизировать риски осложнений», — резюмировал Ильдус Мухаметов.

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