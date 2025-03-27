Четверо американских военных найдены мертвыми в Литве

В Литве завершились поиски четырех американских военнослужащих, пропавших во время учений. По данным литовского портала LRT, все они найдены погибшими, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости
Ранее командование вооружённых сил США в Европе и Африке (USAREUR-AF) сообщило, что четверо американских военных исчезли во время плановых тактических манёвров в Литве.
По информации источников, военнослужащие передвигались на бронированной ремонтно-эвакуационной машине М88, которая в ходе учений затонула в болотистой местности. Как сообщает литовское издание Lietuvos rytas, технику обнаружили в болоте, внутри находились тела всех четырёх военных.
Учения проходили на полигоне имени генерала Сильвестра Жукаускаса, расположенном неподалёку от города Пабраде на востоке Литвы. О пропаже стало известно во второй половине дня во вторник. С того момента шли активные поисково-спасательные мероприятия с привлечением литовских и зарубежных военнослужащих, а также авиации — вертолётов ВВС Литвы и сотрудников пограничной службы.
На данный момент официального подтверждения информации о гибели военнослужащих от американских властей пока не поступало.
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