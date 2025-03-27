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26.03.2025, 22:12

Четверо американских военных найдены мертвыми в Литве

Новости Мира 0 245

В Литве завершились поиски четырех американских военнослужащих, пропавших во время учений. По данным литовского портала LRT, все они найдены погибшими, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости

© AP Photo / Mindaugas Kulbis
© AP Photo / Mindaugas Kulbis

Ранее командование вооружённых сил США в Европе и Африке (USAREUR-AF) сообщило, что четверо американских военных исчезли во время плановых тактических манёвров в Литве.

По информации источников, военнослужащие передвигались на бронированной ремонтно-эвакуационной машине М88, которая в ходе учений затонула в болотистой местности. Как сообщает литовское издание Lietuvos rytas, технику обнаружили в болоте, внутри находились тела всех четырёх военных.

Учения проходили на полигоне имени генерала Сильвестра Жукаускаса, расположенном неподалёку от города Пабраде на востоке Литвы. О пропаже стало известно во второй половине дня во вторник. С того момента шли активные поисково-спасательные мероприятия с привлечением литовских и зарубежных военнослужащих, а также авиации — вертолётов ВВС Литвы и сотрудников пограничной службы.

На данный момент официального подтверждения информации о гибели военнослужащих от американских властей пока не поступало.

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