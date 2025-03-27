С 14 лет копил деньги: 75-летний азербайджанец назвал размер своего богатства

По информации Oxy.az, его состояние сейчас оценивается в 50 тысяч манатов (30 тысяч долларов в эквиваленте). По словам коллекционера, он начал собирать деньги с 14 лет. Сейчас его самая большая мечта - расширить свою коллекцию, создав музей.

"У нас было несколько старинных банкнот. Было много желающих купить их у меня, но я не согласился. Напротив, у меня возникла страсть к коллекционированию, и я стал их собирать. Я привозил деньги из стран, где бывал, собирал у друзей и знакомых. Самые дорогие - это деньги царского правительства 1910 года выпуска", - рассказал Искендаров.