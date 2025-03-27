В России может появиться новый самозапрет для граждан

В России уже в сентябре 2025 года может появиться возможность добровольно ограничить получение телефонных звонков с иностранных номеров, а также вызовов, совершаемых из-за границы. Об этом сообщил руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко в беседе с агентством ТАСС , сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

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Кроме того, по словам Григоренко, на следующий год запланировано внедрение функции самозапрета на оформление новых сим-карт.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин рекомендовал россиянам проявлять осторожность и не отвечать на звонки, поступающие через иностранные мессенджеры и представляющиеся от имени государственных органов. Глава правительства подчеркнул, что официальные структуры не используют подобные способы связи и не работают с указанными сервисами. В качестве эффективных мер защиты от телефонных мошенников Мишустин выделил обязательную маркировку входящих международных звонков, а также добровольный отказ (самозапрет) от получения спам-звонков.

Ранее стало известно, что за первые две недели работы сервиса по введению самозапрета на кредиты этой опцией воспользовались около 6,2 млн россиян. Подавляющее большинство (91%, или 5,85 млн заявок) предпочли полностью заблокировать возможность оформления кредитов на своё имя. В то же время с 1 по 16 марта более 50 тысяч граждан подали заявления на снятие ранее установленного самозапрета.